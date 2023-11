Amazon Luna ufficiale in Italia! Il cloud gaming a partire da 4,99 al mese. Cosa include?

Amazon Luna arriva ufficialmente anche in Italia. Che cos'è? Il servizio di cloud gaming sulla falsa riga dei servizi di streaming di contenuti multimediali, che può essere utilizzato e ''giocato'' senza bisogno di dispositivi costosi o anche di lunghi e poco pratici download. Basterà infatti collegarsi a luna.amazon.it e giocare su qualsiasi device in TV come anche su smartphone, tablet, Mac o PC.

Amazon Luna: che cosa si può trovare?

Amazon Luna viene lanciato in Italia nello stesso modo con cui era stato lanciato in altri paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germani e Canada. Viene lanciato con una selezione di giochi che possono portare l'utente a giocare al famosissimo Fortnite o Trackmania ma anche a giochi come i classici casual, retrò o ancora titoli AAA come quelli di Ubisoft.

Quali sono gli abbonamenti che possono essere acquistati per giocare su Amazon Luna? Ci sono 3 diversi abbonamenti che possono essere sottoscritti e ognuno di questi permettono l'accesso ad una serie e vasta gamma di giochi diversi tra di loro. Intanto sappiate che i clienti Amazon Prme possono giocare a Fortnite, Trackmania e ad una serie di giochi selezionati a rotazione senza costi aggiuntivi. Non solo perché in questo caso se gli utenti sono già in possesso di questi giochi Ubisoft per PC, possono giocarci o acquistarne di nuovi.

Nello specifico:

Luna+ : è la libreria più ampia e diversificata e include giochi di tutti i generi da quelli azione, avventura, classici e tanti altri, con grandi titoli come Team Sonic Racing , Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight .



Luna+ è disponibile a 9,99 euro al mese . È possibile provare Luna+ gratuitamente con una prova di 7 giorni .





: è la libreria più ampia e diversificata e include giochi di tutti i generi da quelli azione, avventura, classici e tanti altri, con grandi titoli come , e . . È possibile provare Luna+ . Ubisoft+ : consente l’accesso agli ultimi titoli Ubisoft appena rilasciati, tra cui l'ultimo Assassin's Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora . Inoltre, gli abbonati hanno accesso a un ampio catalogo di giochi delle più amate serie Ubisoft, come Assassin's Creed , Rainbow Six e Far Cry .



L'abbonamento a Ubisoft+ è disponibile a 17,99 euro al mese .





: consente l’accesso agli ultimi titoli Ubisoft appena rilasciati, tra cui l'ultimo e l’imminente . Inoltre, gli abbonati hanno accesso a un ampio catalogo di giochi delle più amate serie Ubisoft, come , e . . Jackbox Games: disponibile solo su Luna, l'abbonamento mensile Jackbox Games da 4,99 euro include party game popolari come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

Dove si può giocare con Amazon Luna?

Ovunque. Sì, perché Amazon Luna permette di giocare su qualsiasi dispositivo supportato come lettori multimediali per lo streaming Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad e ancora dispositivi mobile e su alcune selezionate smart TV di Samsung e LG. Basterà infatti collegarsi a luna.amazon.it e giocare.

Con cosa giocare? Amazon Luna permette di giocare con qualsiasi controller compatibile con il proprio device. Di certo il controller Luna è stato progettato e ottimizzato per Luna e si collega direttamente ai server cloud di Luna tramite Wi-Fi, per ridurre la latenza di gioco. Qui c'è la tecnologia Cloud Direct, che permette di passare senza problemi da uno schermo all'altro, per esempio da Fire TV a uno smartphone, senza bisogno di ulteriori pairing o configurazioni.

Da oggi, il controller Luna è disponibile in Italia su Amazon.it al prezzo promozionale di lancio di 39,99 euro, invece di 69,99 euro, fino al 27 novembre.

Oltretutto accanto a Luna ecco che Amazon annuncia il perfezionamento della UI di Fire TV per i clienti in Italia, Francia e Spagna con una nuova sezione dedicata a tutti i giochi. La sezione Giochi riunisce i migliori giochi e contenuti per Fire TV, tutti in un unico luogo. Per giocare basterà selezionare la sezione Giochi nella tab Trova di Fire TV.