'Il realismo ha rovinato i videogiochi' secondo un ex sviluppatore di The Last of Us: esplode la polemica

L’evoluzione tecnologica ha reso i videogiochi sempre più realistici, ma secondo alcuni sviluppatori questo ha rallentato i tempi di produzione e ostacolato l’innovazione. Un ex-artista di The Last of Us conferma le difficoltà tecniche legate all’ultra realismo, alimentando il dibattito su costi, creatività e sostenibilità dell’industria

Quanto ci piacciono le forme sinuose e coerenti dei modelli 3D odierni? Quanto è emozionante vedere il riflesso negli occhi dei personaggi o le imperfezioni della loro pelle? Insomma, quanto è bello il realismo nei videogiochi? Per qualche sviluppatore, non abbastanza da giustificare il prezzo da pagare.

Perché c'è un prezzo e non solo dal punto di vista strettamente economico. Uno degli sviluppatori di The Last of Us è intervenuto in una discussione avviata da un utente su X, condividendo il parere molto critico sull'attuale stato dei titoli AAA.

Secondo TheDavidVinc, l'ultrarealismo ha portato a un rallentamento dell'industria. La ricerca di una componente tecnica sempre più complessa ha rallentato lo sviluppo dei giochi e aumentato a dismisura i costi, facendo sì che un singolo fallimento possa diventare fatale per la sopravvivenza dello studio.

He's right. Ultra realism slows everything down - LODs, iteration time, custom shader needs. Even the amount of animation blends goes through the roof. A simple walk into run, turn and jump can start needing 50 animations vs 6 if you're happy for them to move like earthworm Jim. https://t.co/hQdRhYokom — Del (@TheCartelDel) July 27, 2025

Un ex artista di Naughty Dog, che ha lavorato allo sviluppo di The Last of Us, ha condiviso le preoccupazioni dell'utente. Secondo il professionista, il livello di realismo richiesto oggi impone una mole di lavoro significativamente più elevata rispetto al passato. Un semplice passaggio da camminata a corsa, con l'aggiunta di un salto e una rotazione del personaggio, può comportare fino a 50 animazioni differenti, contro le 5 o 6 di una generazione fa. Questo rallenta inevitabilmente lo sviluppo e aumenta la pressione sui team creativi.

Pur riconoscendo che definire l'ultra realismo come un elemento "distruttivo" sia una semplificazione eccessiva, l'ex-artista ha sottolineato gli effetti collaterali di questa tendenza. Anche motori di sviluppo come Unreal Engine, pur offrendo librerie di animazioni preconfezionate, non coprono tutte le esigenze di un gioco ambizioso, costringendo i team a lunghi processi di personalizzazione.

La questione si lega a un problema più ampio: l'industria videoludica è diventata estremamente competitiva e rischiosa. Questo arriva quasi a costringere gli sviluppatori ad adottare un approccio conservativo che consenta di ridurre i rischi di insuccesso. La conseguenza è la mancanza di sperimentazione: i grandi studi tendono a non osare, a non innovare, per non rischiare un contraccolpo potenzialmente fatale.

È innegabile che questo squilibrio limiti la creatività degli sviluppatori e il risultato appare evidente in gran parte delle produzioni ad alto budget. Difficile dire se l'industria riuscirà mai a bilanciare rischi e libertà creativa, ma questa stagnazione probabilmente renderà un cambio di rotta inevitabile.