Xbox: dal prossimo mese verifica dell'identità obbligatoria in UK, in futuro anche in altre regioni

Microsoft introduce la verifica dell’età su Xbox nel Regno Unito per rispettare l’Online Safety Act. Obbligatoria dal prossimo mese per accedere alle funzionalità social, la misura mira a proteggere i minori online e Microsoft punta a estendere soluzioni simili anche in altri mercati

Microsoft ha annunciato l’introduzione di un sistema di verifica dell’età per gli utenti Xbox nel Regno Unito, in conformità con il nuovo Online Safety Act entrato in vigore la scorsa settimana. La misura mira a garantire esperienze di gioco adatte all’età degli utenti e a rafforzare la sicurezza online, in particolare dei minori.

Da oggi, ai giocatori maggiorenni verrà richiesto di confermare la propria età tramite documento d'identità, stima dell’età, verifica tramite operatore mobile o carta di credito. Il processo può essere avviato anche lontano dalla console, grazie a un codice QR fornito da Microsoft.

A partire dai primi mesi del prossimo anno, la verifica diventerà obbligatoria per mantenere l’accesso completo alle funzionalità social di Xbox, come inviti ai giochi e comunicazioni vocali o testuali. Senza verifica, l’uso di queste funzioni sarà limitato alle interazioni con amici già aggiunti alla propria lista.

Kim Kunes, vicepresidente della divisione Gaming Trust & Safety di Xbox, ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta il primo passo di un piano più ampio che Microsoft intende mettere in campo anche in altri mercati per garantire la sicurezza dei propri utenti.

"Mentre questo processo di verifica dell'età viene implementato in tutto il Regno Unito, continueremo a valutare come possiamo garantire la sicurezza dei giocatori di tutto il mondo e imparare dal processo del Regno Unito" si legge nel comunicato condiviso su Xbox Wire.

"Prevediamo di estendere i processi di verifica dell'età a più regioni in futuro. Non esiste una soluzione universale per la sicurezza dei giocatori, quindi, questi metodi potrebbero variare a seconda delle regioni e delle esperienze. Collaboreremo con le comunità locali, i partner editoriali e gli enti regolatori per definire l'approccio più adatto, che rispetti la privacy dei giocatori e non comprometta l'esperienza di gioco su Xbox".

Per i minori, Microsoft raccomanda la creazione di account bambino o adolescente, che non richiedono verifica dell’età e offrono strumenti di controllo parentale, come la gestione del tempo di gioco e dei limiti di spesa.

L’Online Safety Act, atteso da anni e ora legge, impone nuovi standard di sicurezza a piattaforme social, di condivisione video e videogiochi, con l’obiettivo di rendere l’esperienza online più sicura per tutti, in particolare per i minori. Dallo scorso 25 luglio, infatti, nel Regno Unito è richiesta la verifica dell'identità per l'accesso ai siti per adulti.