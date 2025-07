Fallisce il progetto segreto del papà di Dead Space: 'Forse ho diretto il mio ultimo gioco'

Glen Schofield, storico creatore di Dead Space e The Callisto Protocol, ha annunciato l'interruzione del suo ultimo progetto indipendente a causa della difficoltà nel reperire finanziamenti adeguati. Un duro colpo per l'autore e per l'industria stessa, che affronta una fase di profonda crisi e incertezza per i titoli AAA.

Glen Schofield potrebbe aver diretto il suo ultimo videogioco. Il celebre game designer, noto per aver dato vita a Dead Space e, più recentemente, a The Callisto Protocol, ha annunciato la cancellazione del suo più recente progetto indipendente, su cui ha lavorato in segreto per otto mesi insieme alla figlia Nicole e a un piccolo team distribuito tra Stati Uniti e Regno Unito.

Il nuovo titolo, descritto come un "sottogenere inedito dell'horror", puntava a offrire qualcosa di originale rispetto ai canoni tradizionali del genere. Il concept iniziale aveva suscitato interesse nei primi contatti con gli investitori, grazie anche a un prototipo realizzato con un budget iniziale stimato attorno ai 17 milioni di dollari. Tuttavia, le condizioni del mercato hanno reso la sua concretizzazione sempre più difficile.

Secondo quanto riportato da Schofield in un post su LinkedIn, le richieste di ridimensionamento dei costi da parte dei potenziali finanziatori sono state progressive: prima a 10 milioni, poi fino a una forbice tra i 2 e i 5 milioni di dollari. Un livello giudicato insostenibile per realizzare un titolo con ambizioni AAA.

"Alcune idee è meglio lasciarle intatte che realizzarle male e con pochi mezzi", ha spiegato Schofield. La decisione di interrompere i lavori ha avuto anche conseguenze sul piano occupazionale: il gruppo statunitense composto da sei sviluppatori, oltre all'intero gruppo di lavoro britannico, si trova ora senza impiego. Tra loro anche Nicole Schofield, con otto anni di esperienza nel settore e già parte dello staff artistico di The Callisto Protocol.

La cancellazione del progetto arriva in un contesto complesso per l'industria videoludica. La realizzazione di giochi ad alto budget è sempre più condizionata dalla cautela degli investitori, mentre i costi di sviluppo continuano a crescere. Lo stesso Schofield ha evidenziato come l'intero settore sembri attraversare una fase di stallo, con i titoli AAA sempre più lontani dalla realtà di molti studi.





Dopo l'insuccesso commerciale di The Callisto Protocol e l'abbandono di Striking Distance Studios nel 2023, questa potrebbe dunque rappresentare una svolta definitiva nella carriera di Schofield. "Mi manca tutto: il team, il caos, la gioia di costruire qualcosa per i fan", ha scritto. "Sono ancora qui, faccio arte, scrivo storie, idee. Ma forse ho diretto il mio ultimo gioco. Chi lo sa?".

Un epilogo amaro, che riflette lo stato attuale del settore e mette in luce le difficoltà anche per figure di spicco e progetti innovativi. Schofield, tuttavia, non esclude del tutto un futuro ritorno, e rimane vicino al mondo dei videogiochi in qualità di artista e storyteller.