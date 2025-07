Appuntamenti su Roblox: la controversa visione del CEO per un gioco popolato da minorenni

Il CEO di Roblox, David Baszucki, ha annunciato la possibilità futura di integrare una funzione di dating per adulti sulla piattaforma. La proposta, pensata per combattere la solitudine, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei minori, dato che il 40% degli utenti ha meno di 13 anni e non mancano preoccupanti precedenti

Durante un recente podcast, David Baszucki, CEO di Roblox, ha espresso una visione ambiziosa e controversa del futuro della piattaforma. Secondo Baszucki, Roblox non è più solo un videogioco, ma si sta trasformando in una "piattaforma per il benessere" dove persone – soprattutto giovani – che si sentono isolate nella vita reale possono trovare connessione e sostegno sociale.

Nel corso della conversazione, Baszucki ha affermato che in futuro potrebbe essere integrata una funzionalità di dating all’interno di Roblox, con la possibilità per gli utenti adulti, sopra i 21 anni, identificati e volontariamente iscritti, di avviare relazioni virtuali. "C'è un'epidemia di solitudine nel mondo", ha dichiarato.

"Credo che ci sia un'epidemia di solitudine in corso nel mondo, probabilmente mi sbilancerò, ma dico: 'Per gli utenti dai 21 anni in su, con documento d'identità verificato e con iscrizione attiva, un giorno avremo gli incontri su Roblox e penso che molte persone che potrebbero aver paura di andare a un appuntamento nella vita reale potrebbero trovare più facile iniziare con un appuntamento virtuale e poi, se c'è sintonia, passare al mondo fisico'. Una piattaforma per il benessere... la considero una piattaforma per combattere la solitudine e creare connessioni".

Tuttavia, l'idea di introdurre appuntamenti online in un ambiente prevalentemente frequentato da minorenni ha sollevato interrogativi. Attualmente, il 40% della base utenti di Roblox ha meno di 13 anni e in passato la piattaforma è già finita sotto accusa per casi di adescamento di minori, tra cui un grave episodio in cui un pedofilo ha usato Roblox per adescare, rapire e abusare sessualmente di una ragazzina di 15 anni.

Baszucki ha chiarito che eventuali funzionalità di dating sarebbero strettamente limitate agli utenti adulti, con verifica dell'identità tramite documenti e piena volontarietà nella partecipazione. Tuttavia, rimangono forti dubbi su come l’azienda intenda implementare controlli efficaci sull'età reale degli utenti e garantire la sicurezza dei più giovani.

Le dichiarazioni del CEO hanno sicuramente sollevato un'accesa discussione. Da un lato c'è la visione di una piattaforma di supporto emotivo, una specie di metaverso in cui le persone potrebbero trovare un sostegno per affrontare i propri problemi e reintrodursi alla vita sociale. Dall'altro, c'è una community formata prevalentemente da minorenni e una forte preoccupazione in merito alla loro tutela.

Ovviamente, per il momento quelle del CEO sono solo ipotesi, la società non ha fornito alcuna conferma in merito all'implementazione di tali funzionalità. Si tratta però di una visione interessante che forse merita una più approfondita riflessione.