The Medium arriverà al cinema grazie al produttore di It e Annabelle

Il videogioco horror The Medium sarà adattato in un film prodotto da Gary Dauberman, già autore di It e Annabelle. Il progetto, in collaborazione con Bloober Team, punta a portare sul grande schermo l'estetica surreale e la narrazione psicologica del titolo ambientato nella Polonia post-comunista degli anni '90.

Dopo il successo di Until Dawn, il regista e sceneggiatore Gary Dauberman tornerà a esplorare il mondo degli adattamenti cinematografici di videogiochi horror, questa volta con The Medium, acclamato titolo sviluppato da Bloober Team. Il film sarà prodotto tramite la casa di produzione Coin Operated, fondata dallo stesso Dauberman, con il supporto della presidente Mia Maniscalco. Attualmente è in corso la ricerca di un regista e di uno sceneggiatore per il progetto.

Uscito nel 2021, The Medium è ambientato nella Polonia degli anni '90, in un'epoca post-comunista densa di inquietudini storiche e sociali. Il gioco segue la storia di Marianna, una medium dotata di poteri psichici, chiamata a indagare sul mistero della morte di una bambina innocente. L'esperienza si distingue per la capacità della protagonista di vivere simultaneamente due realtà: il mondo fisico e un terrificante piano spirituale parallelo.

L'estetica del gioco è fortemente ispirata all'opera dell'artista Zdzisław Beksiński, il cui stile distopico e surreale ha contribuito in modo decisivo alla sua riconoscibilità visiva. Degna di nota anche la colonna sonora originale, frutto della collaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka, storico compositore della serie Silent Hill.

Gary Dauberman ha elogiato il potenziale cinematografico dell'opera: "Con la sua storia coinvolgente e i suoi elementi visivi estremamente cinematografici, The Medium è un candidato naturale per un adattamento sul grande schermo". Il regista ha inoltre sottolineato la sintonia creativa con Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, evidenziando una comune visione sull'evoluzione del genere horror.

Babieno, da parte sua, ha espresso piena fiducia nella collaborazione: "Adattare un videogioco al cinema comporta il bilanciamento di molti interessi, ma con The Medium sento fortemente che Gary sia il partner ideale. Fin dal nostro primo incontro, la sintonia è stata immediata".