Roblox è una miniera d'oro: sedicenni da giocatori a milionari in pochi mesi

Da semplice piattaforma di gioco a colosso dell’economia digitale: Roblox continua a crescere a ritmi impressionanti. Nato nel 2006 e diventato popolare durante la pandemia, il titolo ha oggi superato quota 380 milioni di utenti attivi mensilmente, staccando nettamente piattaforme più note come Steam e Fortnite.

A differenza dei tradizionali videogiochi, Roblox non è un titolo singolo, ma un ambiente sandbox che consente agli utenti di creare giochi, esperienze e oggetti virtuali, generando contenuti fruibili e spesso monetizzabili da altri utenti. Nel 2016 offriva appena 15 giochi curati dagli sviluppatori, ma oggi la libreria ospita milioni di esperienze, la stragrande maggioranza delle quali realizzate da sviluppatori indipendenti o semplici appassionati, spesso giovanissimi.

La struttura economica ruota attorno ai Robux, valuta interna che può essere scambiata con denaro reale attraverso il Developer Exchange (DevEx). Secondo le ultime stime, oltre 100 giochi hanno superato il milione di dollari di ricavi annui, mentre i dieci creatori principali hanno guadagnato in media 36 milioni di dollari in un anno.

Come riportato da Windows Central, dal 2018 ad oggi, Roblox ha distribuito oltre 3 miliardi di dollari ai suoi sviluppatori. Solo nel 2024, le transazioni interne hanno generato 923 milioni di dollari, e il 2025 potrebbe essere l’anno in cui la soglia del miliardo sarà finalmente superata.

L'esempio più emblematico è Grow a Garden, simulatore agricolo sviluppato da un sedicenne sotto lo pseudonimo BMWLux. Gratuito al download, il gioco ha toccato 21,3 milioni di giocatori connessi simultaneamente in un solo giorno e ha generato circa 12 milioni di dollari solo nel mese di maggio. L'autore ha poi ceduto metà della proprietà del gioco a Do Big Studios, realtà specializzata in contenuti per Roblox. Lo stesso studio ha acquisito anche Blue Lock: Rivals per 3 milioni di dollari, titolo ispirato all’omonimo manga e sviluppato da un ragazzo di 19 anni.

Tra le vendite più clamorose figura anche Brookhaven RP, ex titolo più popolare della piattaforma (oltre 120 milioni di utenti attivi al mese), ceduto alla Voldex Entertainment per una cifra stimata intorno ai 100 milioni di dollari.

Questa nuova economia ha dato origine a una generazione di imprenditori digitali, capaci di trasformare un’idea in un’attività redditizia. Nonostante le opportunità, però, il successo non è garantito.

La competizione è elevata e lo sviluppo di contenuti richiede competenze in programmazione, design e marketing. Per questo motivo si sono diffusi tutorial e corsi a pagamento, mentre il team dietro il gioco lavora a strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l'accessibilità alla creazione di contenuti anche ai meno esperti.

A testimoniare l’evoluzione del progetto è lo stesso CEO, David Baszucki, che ha recentemente descritto Roblox come “una piattaforma per combattere la solitudine”, capace di offrire esperienze sociali anche agli adulti, come appuntamenti virtuali o la visione condivisa di film.

Nel frattempo, per garantire una maggiore sicurezza ai più giovani, Roblox ha introdotto verifiche d’età per accedere ai contenuti non adatti ai minori.

Nel complesso, Roblox si sta trasformando da videogioco collaborativo a ecosistema digitale completo, dove l’intrattenimento si intreccia con la formazione, l’impresa e il metaverso. Una piattaforma che ridefinisce il significato stesso di "giocare".