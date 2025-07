Moon Studios scarica Xbox: No Rest for the Wicked potrebbe uscire solo su PS5 (almeno all'inizio)

Il CEO di Moon Studios chiarisce perché No Rest for the Wicked potrebbe non arrivare subito su Xbox: non è un attacco a Microsoft, ma una scelta pragmatica. Le priorità? PS5 e forse Switch 2, per via del bacino d'utenza e delle risorse limitate dello studio

Moon Studios, il team autore degli acclamati Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, ha spiegato perché No Rest for the Wicked potrebbe esordire su console esclusivamente su PS5. Il CEO Thomas Mahler ha motivato la scelta con una questione di "buon senso". Inoltre, ha respinto qualsiasi dietrologia su presunti rapporti incrinati con Microsoft.

Il titolo è attualmente disponibile in accesso anticipato su PC e sta ricevendo aggiornamenti regolari. La versione console è attesa in seguito, ma non è detto che arrivi subito su tutte le piattaforme. Su Discord, Mahler ha chiarito che il team intende concentrarsi inizialmente su PS5 e potenzialmente su Nintendo Switch 2. Ha spiegato che lo studio, pur essendo indipendente, deve fare i conti con risorse limitate.

Il problema principale sarebbe legato alle difficoltà di ottimizzazione sulle piattaforme Xbox. Portare il gioco su Series X e Series S comporterebbe uno sforzo maggiore rispetto a PS5 e PS5 Pro, sia per le differenze hardware che per gli standard qualitativi che Moon Studios si è imposta. Da qui la decisione di concentrare gli sforzi sulla console Sony, che oggi offre anche la base installata più ampia.

"Non c’è niente da confermare ufficialmente", ha precisato Mahler in un successivo intervento, "ma i numeri parlano chiaro. Prima supporteremo la piattaforma con più utenti, poi penseremo al resto. Il nostro obiettivo resta arrivare su tutte le piattaforme, anche se non contemporaneamente".

La situazione ha alimentato un acceso dibattito tra gli utenti, tanto da costringere il CEO a intervenire nuovamente sulla questione tramite i forum di NeoGAF. "Smettiamola con le teorie del complotto", ha scritto. "Non è una provocazione verso Microsoft. È solo una scelta pratica: dobbiamo gestire bene le nostre risorse".

Va ricordato che a marzo Moon Studios ha riacquisito i diritti di pubblicazione del gioco da Take-Two, e questo le consente di tornare a essere uno studio completamente indipendente.

Nel frattempo, No Rest for the Wicked ha superato le difficoltà iniziali del lancio in early access. Dopo una partenza incerta, la situazione è migliorata grazie a diversi aggiornamenti, tanto che su Steam oggi il gioco vanta una valutazione "Perlopiù positiva".