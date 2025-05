Moon Studios rassicura: nessun rischio immediato di chiusura nonostante le recensioni critiche a No Rest for the Wicked

Dopo l'ondata di recensioni negative seguite all'aggiornamento The Breach di No Rest for the Wicked, il CEO di Moon Studios ha chiarito che il team non è in pericolo finanziario, pur sottolineando quanto l'impatto delle valutazioni su Steam sia cruciale per la sopravvivenza di uno studio indipendente

L'equilibrio economico di uno studio indipendente può essere influenzato in modo sensibile dal riscontro diretto del pubblico, soprattutto quando una pubblicazione è ancora in accesso anticipato. È il caso di Moon Studios, il team dietro Ori and the Blind Forest, che ha recentemente vissuto un momento delicato con No Rest for the Wicked, action RPG in fase di sviluppo attiva che fino a oggi era stato accolto in maniera molto positiva. Un aggiornamento corposo, denominato The Breach, ha introdotto numerosi contenuti – nuove quest, modalità Hardcore, armi aggiuntive – ma ha generato una risposta iniziale negativa da parte di una porzione della community e conseguentemente scatenato un'ondata di recensioni sfavorevoli su Steam.

Nonostante l'introduzione di numerose novità, dalle nuove missioni alla modalità Hardcore, passando per armi inedite e altri contenuti, le recensioni su Steam lo hanno criticato per essere un'esperienza frustrante, con una difficoltà in stile Dark Souls che non restituisce la stessa sensazione di soddisfazione offerta dai titoli impegnativi di FromSoftware.

Il fondatore e CEO Thomas Mahler lo ha definito come uno dei peggiori rilasci della sua carriera, ma al tempo stesso ha invitato su Discord chi apprezza il progetto a lasciare recensioni positive per contrastare l'effetto di quelle che ritiene prive di fondamento o scollegate dall'effettiva esperienza di gioco. Una frase in particolare – "è del tutto possibile che tra un paio di mesi non saremo più operativi" – ha sollevato preoccupazioni tra i fan, tanto da richiedere una successiva precisazione.

Attraverso un secondo post su X (ex Twitter), Mahler ha spiegato che lo studio non è attualmente in pericolo finanziario. Il post originario è stato lasciato online per reagire a quello che considera un abuso delle dinamiche di recensione su piattaforme come Steam, dove anche un feedback generico e disinformato può contribuire a influenzare la visibilità e le vendite del prodotto. Dopo l'ondata iniziale, il trend delle valutazioni è migliorato sensibilmente, grazie anche a un hotfix con 23 interventi correttivi pubblicato in tempi rapidi.

Con un team di circa 90 persone, Moon Studios intende continuare lo sviluppo puntando a una qualità elevata e a un'identità ben definita. Secondo Mahler, l'obiettivo resta quello di offrire titoli che possano competere con produzioni di nomi affermati come Blizzard o Grinding Gear Games.

No Rest for the Wicked è un action RPG isometrico in accesso anticipato che unisce combattimenti corpo a corpo impegnativi e di precisione a un comparto artistico curato nei minimi dettagli, con ambientazioni cupe e uno stile pittorico distintivo. L’impostazione richiama elementi tipici dei soulslike, con nemici letali, gestione della stamina e progressione lenta ma gratificante. Tra le principali caratteristiche spiccano la possibilità di esplorare un mondo semi-aperto, un sistema di loot profondo, la personalizzazione del personaggio e modalità come l’Hardcore, che aggiunge un ulteriore livello di sfida per i giocatori più esperti.