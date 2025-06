Warner Bros. Discovery si ristruttura, ma Sony avrebbe pronta la proposta di acquisizione

Warner Bros Discovery (videogiochi, streaming e servizi TV via cavo) si scinderà in due aziende ben distinte. A quanto pare, Sony sarebbe già pronta ad acquisire una delle due, ovvero quella che includerà la divisione gaming

Nei giorni scorsi Warner Bros. Discovery, che include la divisione gaming e quella streaming, ha annunciato una profonda ristrutturazione, la quale prevede anche la scissione in due società distinte. Tuttavia, secondo quanto riportato da alcuni insider, Sony sarebbe già pronta a formulare una proposta per l'acquisizione di una delle due entità.

Partiamo dall'inizio, però. Alcune settimane fa, Warner Bros. Discovery ha annunciato che entro il 2026 finalizzerà la scissione della società in "WBD Streaming and Studios" e "Warner Bros. Discovery Global Networks". Nella prima rientreranno l'intera divisione gaming e i servizi di streaming come HBO MAX con tutte le relative proprietà intellettuali. Nella seconda, invece, saranno inclusi solo i servizi di TV via cavo tra cui CNN, TNT e TBS.

Inoltre, nelle scorse ore, l'azienda ha annunciato anche una riorganizzazione della divisione gaming. Come riporta Variety, tre responsabili di altrettanti studi di sviluppo sono stati promossi per gestire tutte le operazioni relative alle proprietà intellettuali di Warner Bros. Games.

In particolare, Yves Lechance di Warner Bros. Montreal è stato promosso a vicepresidente senior allo sviluppo e si occuperà della supervisione dei team che lavorano ai franchise su licenza come Game of Thrones e Harry Potter.

Shaun Himmerick, ex responsabile dello studio NetherRealm (Mortal Kombat), occuperà la stessa posizione di Lechance, ma supervisionerà i progetti relativi alle IP proprietarie come Mortal Kombat e i franchise DC Comics.

Infine, Steven Flenory, ex capo di Warner Bros. Games New York, è stato promosso a vicepresidente senior della tecnologia e dei servizi. Supervisionerà tutte le operazioni relative ai giochi, dalla tecnologia alla pubblicazione, passando per il controllo qualità e le ricerche di mercato.

In sintesi, Warner Bros. Discovery ha ridefinito completamente la propria struttura aziendale e, una volta che la scissione sarà completa, ha già anticipato che il debito da 37 miliardi ricadrà quasi completamente su Warner Bros. Discovery Global Networks.

Tuttavia, secondo alcune fonti di SEScoops, Sony sarebbe già interessata all'acquisizione di WBD Streaming and Studios. Naturalmente, l'obiettivo è acquisire soprattutto le numerose proprietà intellettuali e le licenze della divisione gaming per ampliare il parco titoli dei PlayStation Studios, purché la società venga completamente separata dai servizi TV via cavo.

Inutile dire che la ragione è piuttosto scontata: Sony sarebbe disposta ad acquisire la neoannunciata società, ma non il debito da 37 miliardi di dollari che pende al momento su Warner Bros. Discovery.

Un'eventuale acquisizione da parte di Sony non sarebbe così sorprendente poiché, nonostante le ultime uscite non abbiano raggiunto i numeri sperati, WB Games ha IP che rimangono pilastri del panorama videoludico come Mortal Kombat e Harry Potter.

Piuttosto, sarebbe interessante capire se quest'operazione andrebbe a collocarsi in un ampliamento del catalogo esclusivo di PlayStation o a espandere le operazioni multipiattaforma che, seppur molto più cautamente, fanno seguito alla strategia di Microsoft.