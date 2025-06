C'è solo un modo per comprare Nintendo Switch 2 online: è anche in sconto a 449 con coupon

Al momento l’unica opzione per acquistare online Nintendo Switch 2 senza aspettare è su AliExpress, dove la console viene proposta anche in offerta. Inserendo il codice ITSS75 al checkout, è possibile portarla a casa a 449€, in versione standard o in bundle con Mario Kart World

La nuova Nintendo Switch 2 è praticamente introvabile online, ma una soluzione c’è: attualmente l’unico canale ufficiale per l'acquisto via web è AliExpress, dove la console viene venduta e spedita direttamente con possibilità di pagamento sicuro, garanzia europea e consegna rapida.

La console è disponibile nella versione in bundle con Mario Kart World, con codice download incluso. Il coupon ITSS75 (da inserire dopo aver messo il prodotto nel carrello) riduce il prezzo del bundle a 449€ , una delle cifre più competitive al momento considerando la scarsa disponibilità.

Nintendo Switch 2 introduce migliorie su tutti i fronti: lo schermo HDR da 7,9 pollici a 120 Hz è abbinato a una modalità docked che offre rendering in 4K a 30 fps oppure Full HD a 60 fps, con supporto HDR nativo. Non manca GameChat, una nuova funzione di comunicazione vocale con schermo condiviso per le sessioni online (richiede Nintendo Switch Online).

Sul fronte hardware, Switch 2 integra Joy-Con 2 con aggancio magnetico, un nuovo stand posteriore più stabile, ventola di raffreddamento ottimizzata e archiviazione interna da 256 GB. La line-up iniziale include Mario Kart World, Hogwarts Legacy e Cyberpunk 2077, con numerose uscite previste a breve, tra cui Metroid Prime 4, un gioco dedicato a James Bond e il porting di Elden Ring.

Per alcuni titoli, in particolare gli sparatutto in prima persona, sarà anche disponibile un nuovo sistema di controllo in stile mouse sfruttando i Joy-Con. Data la limitatissima disponibilità iniziale, conviene acquistare subito prima che i magazzini si svuotino di nuovo.