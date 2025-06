Steam svela cosa rallenta davvero i tuoi giochi: come evolve l'overlay degli FPS

Steam è ora in grado di monitorare molti parametri prestazionali durante il gaming: oltre agli FPS, mostra grafici, uso di CPU, GPU, VRAM, RAM e dettagli sui frame generati. Disponibile in Beta, il nuovo overlay aiuta a individuare colli di bottiglia in tempo reale.

L'ultima novità di Steam riguarda uno degli strumenti più utili per i gamer: l'indicatore delle prestazioni, visibile in-game tramite overlay. Finora limitato alla semplice visualizzazione degli FPS, il tool si arricchisce ora di nuovi livelli di dettaglio e parametri tecnici più approfonditi.

Disponibile per il momento solo nella versione Beta del client, il rinnovato Performance Monitor consente agli utenti di selezionare tra diverse configurazioni, da quella più essenziale fino a una modalità avanzata con grafici e indicatori per l'uso di CPU, GPU, VRAM e RAM. Oltre al frame rate, sono ora visibili anche i valori relativi all'uso delle risorse hardware, la temperatura dei componenti e il livello di saturazione della memoria.

Un aspetto interessante è la capacità dell'overlay di distinguere tra FPS reali e quelli generati tramite tecnologie come DLSS o FSR.

Immagine generata artificialmente, non corrisponde all'implementazione reale dell'overlay - Clicca per ingrandire

Valve sottolinea l'importanza di questa distinzione: "[…] La maggior parte dei software considererà il numero di FPS come comprensivo dei frame generati. Questo è corretto se si considera solo la fluidità del video e la frequenza di aggiornamento del monitor. Tuttavia, questo non è corretto se si è interessati ai frame di gioco effettivi, che svolgono altre funzioni come processare input, la gestione degli aggiornamenti di rete, il rilevamento delle collisioni per modelli e proiettili, ecc. La generazione di frame non può aiutare con aspetti come la latenza di input che contano per i giocatori competitivi, ma può rendere le cose visivamente più fluide sui monitor odierni ad alta frequenza di aggiornamento".

Il sistema offre anche la possibilità di personalizzare la posizione dei parametri a schermo, il contrasto, la saturazione e l'opacità dello sfondo, migliorando la leggibilità e l'adattabilità su schermi di diverse dimensioni e risoluzioni.

Valve ha precisato che alcune funzionalità, nella fase iniziale, saranno disponibili solo su Windows. Tuttavia, è previsto un ampliamento del supporto anche agli altri sistemi operativi compatibili con Steam in futuro. Per testare in anteprima questa nuova funzione, è sufficiente abilitare il Steam Beta Client dalle impostazioni dell'app e poi selezionare il livello di dettaglio desiderato nella sezione "In-Game". Ulteriori informazioni le trovate in questa FAQ.