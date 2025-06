Mortal Kombat e Devil May Cry arrivano su GOG assieme ad altri classici intramontabili

Il GOG Preservation Program raddoppia i titoli in catalogo e accoglie le prime quattro avventure di Devil May Cry e la trilogia originale di Mortal Kombat, garantendo compatibilità con i sistemi moderni e assenza di DRM

Il GOG Preservation Program, lanciato alla fine dello scorso anno, ha raggiunto un nuovo traguardo: il numero di giochi inclusi è raddoppiato rispetto alla prima ondata, arrivando a quota 183 titoli. Tra le aggiunte recenti più rilevanti spiccano le prime quattro avventure principali della serie Devil May Cry e la trilogia originale di Mortal Kombat, due saghe che hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per i rispettivi generi videoludici.



La Devil May Cry: HD Collection, pubblicata originariamente nel 2012, racchiude i primi tre capitoli della celebre saga action targata Capcom, tutti giocabili in 1080p e 60 fps, una caratteristica di rilievo per l’epoca. A questa si aggiunge Devil May Cry 4: Special Edition, che proprio quest’anno celebra il decimo anniversario e viene proposta nella sua versione aggiornata e ottimizzata. Fino al 2 luglio è possibile acquistare i nuovi titoli della serie Devil May Cry in bundle con uno sconto del 67%.

Non meno importante è l’arrivo della raccolta Mortal Kombat 1+2+3, che permette di riscoprire i capitoli fondativi del celebre picchiaduro Midway, ora pienamente compatibili con i sistemi operativi moderni e, come da tradizione GOG, completamente privi di DRM. Lo sconto per la trilogia originale di Mortal Kombat è del 75%.

La presenza di Devil May Cry e Mortal Kombat nel catalogo GOG rappresenta un passo significativo per la conservazione dei videogiochi, permettendo sia ai veterani che ai nuovi utenti di scoprire o riscoprire due delle serie più influenti della storia del gaming, senza compromessi in termini di qualità e accessibilità. Insieme a queste due saghe iconiche, entrano nel programma anche altri classici come STAR WARS Rebellion, Leisure Suit Larry: Reloaded, Voyage: Journey to the Moon, Tex Murphy: The Pandora Directive, Populous, Star Trek: Judgment Rites, Magic Carpet 2: The Netherworlds, Castles 1+2, Earthworm Jim 2 e Imperium Galactica.

GOG sottolinea la propria missione di preservare il patrimonio videoludico, assicurando che ogni titolo incluso sia la versione più stabile e completa possibile, con eventuali lingue restaurate, stabilità migliorata e funzionalità ripristinate quando necessario. Tutti i giochi sono garantiti DRM-free e pienamente compatibili con le piattaforme attuali, offrendo così ai giocatori la possibilità di possedere e godere per sempre di questi capolavori, anche dopo la fine del supporto ufficiale da parte degli sviluppatori.

Il tema della conservazione è oggi più che mai centrale, soprattutto in un contesto in cui i grandi publisher ricordano agli utenti che i giochi digitali acquistati non sono realmente di loro proprietà, trattandosi semplicemente di una licenza all'uso, com'è stato il recente caso di Ubisoft con The Crew.