Ubisoft non arretra: quando comprate giochi acquistate solo una licenza

Ubisoft è al centro di una causa legale per la chiusura dei server di The Crew. Due giocatori accusano l'azienda di pubblicità ingannevole, sostenendo di aver acquistato il gioco, non solo una licenza. La società è del parere diametralmente opposto.

Il "caso The Crew" continua a far discutere. Forse ricorderete che Ubisoft ha chiuso definitivamente i server di The Crew nell'aprile 2024, rimuovendo il gioco dagli store digitali e dalla propria libreria gli utenti Ubisoft Connect. In pratica, il titolo è diventato completamente inutilizzabile nonostante fosse ancora in possesso di numerosi giocatori, sia in versione fisica che digitale.

Ebbene, già allora la società transalpina aveva detto che acquistare il gioco significava ottenerne solo la licenza, non la proprietà. Nell'ambito di un procedimento legale, Ubisoft è tornata a ribadire quella posizione tramite i suoi legali, come spiega Polygon.

In una causa intentata in California da due utenti, Ubisoft è accusata di pubblicità ingannevole, frode e violazione delle leggi sulla concorrenza sleale. Al centro della disputa, la convinzione dei giocatori di aver acquistato il gioco in modo definitivo, mentre Ubisoft sostiene che The Crew fosse, fin dall'inizio, solo una "licenza limitata" a tempo indeterminato ma revocabile.

"I querelanti sostengono di aver acquistato copie fisiche di The Crew convinti di ottenere un accesso illimitato al gioco, anche offline", hanno scritto gli avvocati di Ubisoft nella richiesta di archiviazione. "Ma la realtà è che i consumatori hanno ricevuto quanto promesso, ed erano stati esplicitamente informati al momento dell'acquisto che stavano acquistando una licenza".

Uno dei punti cruciali della causa è la presenza, sulla confezione del gioco, di un codice di attivazione con scadenza indicata al 2099. Per gli utenti, questo dettaglio costituiva una chiara implicazione che il gioco sarebbe rimasto accessibile almeno fino a quella data. Tuttavia, la chiusura dei server ha reso The Crew del tutto inutilizzabile, non essendo previsto alcun supporto offline.

"Ubisoft non ha offerto una modalità offline né una patch per consentire l'uso del gioco dopo la chiusura dei server", si legge nei documenti presentati in tribunale. La casa francese ribatte sottolineando che le confezioni per console Xbox e PlayStation riportano chiaramente - in lettere maiuscole - l'avviso che l’accesso a funzionalità online può essere revocato con un preavviso di 30 giorni.

Il caso The Crew solleva interrogativi non solo sul diritto di proprietà nei confronti dei contenuti digitali. I querelanti hanno infatti sollevato un ulteriore punto sulla valuta virtuale del gioco, sostenendo che equivale a una gift card, la cui scadenza è vietata secondo la legge californiana.

Ubisoft, dal canto suo, ritiene che i legati dei due utenti stiano attuando una strategia volta a presentare diverse accuse eterogenee nella speranza che almeno una venga accolta. Il procedimento resta aperto e Ubisoft ha tempo fino al 29 aprile per rispondere ufficialmente alla versione emendata della denuncia.