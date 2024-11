GOG Preservation Program: l'iniziativa che mira a salvare i vecchi videogiochi dall'oblio digitale

La piattaforma GOG lancia il nuovo programma per assicura che videogiochi storici possano continuare ad essere reperibili e giocabili su piattaforme hardware attuali e future, tutto DRM-free

GOG, la nota piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi, ha annunciato il lancio di GOG Preservation Program, una nuova iniziativa dedicata, com'è facile intuire, alla preservazione dei giochi per PC, con l'obiettivo di salvaguardare titoli classici e rari che rischiano di andare perduti nel tempo. Il progetto si concentra su giochi che potrebbero non essere più disponibili a causa di problemi legati ai diritti o alla mancanza di supporto da parte degli sviluppatori originali. La particolarità del programma è la distribuzione dei giochi senza DRM (Digital Rights Management), una scelta che da sempre caratterizza la filosofia di GOG.

Il programma mira a collaborare con sviluppatori, editori e comunità di appassionati per recuperare e ripubblicare titoli storici, garantendo che possano essere giocati su hardware moderni. Questo approccio non solo permette ai giocatori di accedere a giochi difficili da reperire, ma assicura anche che questi titoli non vengano dimenticati con il passare del tempo.

Un impegno per la preservazione digitale

La preservazione dei videogiochi è un tema di particolare attenzione nel settore videoludico, poiché molti titoli rischiano di diventare inaccessibili a causa della rapida evoluzione tecnologica e delle politiche di distribuzione digitale. Il nuovo programma di GOG si inserisce in questo contesto, cercando di affrontare il problema alla radice: la scomparsa dei giochi dal mercato digitale. Molti titoli, infatti, vengono ritirati dalle piattaforme o non sono più compatibili con i sistemi operativi moderni.

GOG ha dichiarato che il programma non si limiterà solo alla ripubblicazione dei giochi, ma includerà anche un lavoro approfondito per garantire che i titoli funzionino correttamente sulle macchine attuali e future, una volontà che potrebbe condurre a modifiche tecniche o all'uso di emulatori per riprodurre fedelmente l'esperienza originale.

L'importanza del DRM-free

Uno degli aspetti più distintivi del programma è la scelta di mantenere i giochi privi di DRM. GOG ha costruito la sua reputazione offrendo contenuti senza restrizioni digitali, consentendo ai giocatori di possedere realmente i giochi acquistati e di installarli su qualsiasi dispositivo senza limitazioni. Questa politica si contrappone a quella adottata da molte altre piattaforme digitali, dove i giochi sono spesso vincolati a specifiche condizioni d'uso e richiedono connessioni online o software proprietari per funzionare.

Il modello DRM-free è particolarmente apprezzato dai giocatori più attenti alla conservazione e all'accessibilità dei propri acquisti nel lungo termine e con questo programma, GOG intende rafforzare ulteriormente il proprio impegno in questa direzione.

Prospettive future

La piattaforma ha già una lunga storia nella ripubblicazione di classici del passato, ma questo nuovo progetto punta ad ampliare ulteriormente il catalogo con titoli meno noti o difficili da reperire.

Nonostante le sfide legate alla gestione dei diritti e alla compatibilità tecnica, GOG sembra determinata a portare avanti il progetto come parte del suo impegno verso la comunità videoludica: nel caso in cui Preservation Program dovesse riscuotere successo, potrebbe diventare un punto di riferimento per la preservazione digitale dei videogiochi, garantendo che anche le gemme più rare della storia videoludica possano essere godute dalle future generazioni.

Al momento il catalogo di GOG Preservation Program conta 100 titoli, tra cui Diablo, Heroes of Might and Magic III e i primi tre capitoli di Resident Evil. GOG promette che nei prossimi mesi continueranno ad essere aggiunti altri titoli.