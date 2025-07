DualSense PS5 senza più limiti, potete usarlo su quattro 4 dispositivi contemporaneamente

Sony ha annunciato in beta un nuovo aggiornamento per i controller di PS5 che introduce il pairing multidispositivio dei controller DualSense. Il rilascio globale delle funzionalità è previsto nei prossimi mesi

Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento, per ora ancora in fase beta, per i controller DualSense di PlayStation 5. La novità più interessante è l'integrazione di una funzionalità da tempo chiesta dalla community: il multi-devices pairing che consente di associare il controller a quattro dispositivi simultaneamente.

In precedenza, ogni volta che si voleva utilizzare il controller con un dispositivo diverso – come un PC, un Mac, uno smartphone o un tablet – era necessario eseguire un nuovo processo di accoppiamento.

Ora, con una semplice combinazione del tasto PS e di uno dei tasti azione (triangolo, cerchio, croce o quadrato), sarà possibile passare rapidamente da un dispositivo all'altro. Una soluzione pensata per agevolare chi gioca su più piattaforme, sfruttando appieno la compatibilità estesa delle periferiche Sony.

L'accesso all'aggiornamento in beta è riservato esclusivamente agli utenti invitati, ma con tutta probabilità l'update verrà rilasciato ufficialmente entro l'estate. Non si tratta certo di una rivoluzione, ma è indubbiamente una funzionalità comoda che consente di risparmiare tempo.

Parallelamente, Sony ha anticipato l’arrivo della modalità Power Saver, che permetterà di ridurre il consumo energetico della console durante l'esecuzione di giochi PS5 compatibili, in cambio di un modesto calo delle prestazioni. La funzione sarà opzionale e disattivata di default.

"Sebbene questa funzione non sarà disponibile durante la fase beta, una volta lanciata ufficialmente, i giochi PS5 supportati ridurranno le prestazioni e consentiranno alla tua PS5 di ridurre il consumo energetico quando la funzione è abilitata facoltativamente dai giocatori" ha spiegato Shuzo Kikuchi, vicepresidente della gestione prodotti di SIE.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno ambientale di Sony, che punta a raggiungere emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2040. La modalità Power Saver rappresenta quindi un passo concreto verso una maggiore efficienza energetica nel mondo del gaming domestico, in linea con il piano aziendale "Road to Zero" lanciato nel 2010.