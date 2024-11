The Witcher 4 è in produzione, volano le vendite di Cyberpunk 2077

Nell'ultimo resoconto agli investitori, il CEO associato di CD Projekt RED Michal Nowakowski ha annunciato che il nuovo capitolo di The Witcher – che chiameremo The Witcher 4 per convenzione – è entrato pienamente in produzione.

"Sono orgoglioso di confermare che diverse settimane fa il team Polaris ha concluso la pre-produzione e si è spostato alla produzione su vasta scala, la fase più intensa dello sviluppo" ha dichiarato il CEO nel documento che accompagna il report sugli utili. "Siamo molto soddisfatti dei progressi di questo progetto e desidero ringraziare il team per la loro dedizione".

In sostanza, lo sviluppo del primo capitolo della "nuova saga di The Witcher" pare stia procedendo secondo la roadmap senza difficoltà. Proprio questa estate, infatti, Nowakowski aveva anticipato che Polaris (nome in codice del gioco) sarebbe entrato presto nella fase più intensa di sviluppo e la dichiarazione delle scorse ore conferma i piani precedenti.

Tuttavia, al momento non abbiamo quasi alcuna informazione sul nuovo gioco. A due anni e mezzo circa dal suo annuncio, tutto ciò che sappiamo è che The Witcher 4 sarà l'avvio di una nuova saga che non si concentrerà sulle vicende di Geralt di Rivia. A confermarlo è stato direttamente Doug Cockle, interprete del personaggio, in un'intervista condivisa su YouTube nel quale ha affermato che l'iconico cacciatore farà parte della storia, ma non sarà il suo protagonista.

Nel frattempo, la società ha fornito anche un aggiornamento su Cyberpunk 2077. Nonostante un rilascio al limite del disastro, il supporto costante fornito al gioco non solo gli ha consentito di risanare il rapporto con la fanbase, ma anche di raggiungere vendite per ben 35 milioni di copie. L'espansione Liberty City non è stata da meno, segnando ben 5 milioni di copie vendute solo nell'ultimo anno.

In merito a Cyberpunk, sappiamo che l'universo sarà ulteriormente espanso: è in lavorazione una nuova serie TV che seguirà Cyberpunk: Edgerunners oltre che un secondo capitolo videoludico, seppur al momento sia ancora in una fase concettuale. Sfortunatamente, però, negli scorsi giorni CDPR ha fatto sapere che, almeno per il momento, non ci sono piani per aggiornare il gioco con il supporto a PlayStation 5 Pro.