Cyberpunk 2077: non è in programma una patch per PS5 Pro (almeno per il momento)

A quanto pare, almeno per il momento, CD Projekt Red non ha in programma di rilasciare un aggiornamento per Cyberpunk 2077 per supportare la nuova PS5 Pro. Tuttavia, come per The Witcher 3 e PS4 Pro, la patch potrebbe solo richiedere un attesa maggiore.

Con PS5 Pro sul mercato, in molti si sono chiesti se CD Projekt Red supporterà la nuova console con una patch per Cyberpunk 2077. Ebbene, un utente ha chiesto chiarimenti direttamente alla software software house via X, la quale ha risposto che per il momento non ci sono piani per un aggiornamento del gioco per PS5 Pro.

We currently have no plans for PS5 Pro patch — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 20, 2024

Naturalmente, questo ha lasciato l'amaro in bocca ai fan del gioco, soprattutto in considerazione dei progressi che questo ha raggiunto dal lancio ad oggi. Cyberpunk 2077 ha avuto un'accoglienza piuttosto negativa a causa di un'enorme quantità di bug e prestazioni, soprattutto sulla precedente generazione di console, decisamente al di sotto delle aspettative, al punto da costringere Sony ai rimborsi e alla rimozione dallo store di PlayStation.

Tuttavia, i fan dello studio sicuramente non avranno dimenticato quella che (per ora) viene considerata l'opera massima di CD Projekt Red: The Witcher 3. Il titolo fu rilasciato a maggio del 2015, ben prima del lancio di PS4 Pro (novembre 2016).

Nel caso dell'ultima avventura di Geralt di Rivia, la patch per PS4 Pro arrivò un anno dopo l'uscita della console, ragione per cui non è detto che CDPR abbia escluso completamente la console mid-gen per Cyberpunk 2077.

Nel frattempo, Digital Foundry ha avuto modo di testare diversi giochi PS5 Pro Enhanced e pare che alcuni titoli offrano una qualità visiva perfino peggiore rispetto alla versione standard di PS5. Chiaramente si tratta di titoli di terze parti, ma per il momento i vantaggi offerti da PS5 Pro, nel complesso, non sembrano stravolgere l'esperienza di gioco nonostante un prezzo raddoppiato rispetto alla PS5 Slim.