PlayStation Portal si evolve: un aggiornamento introduce lo streaming nel cloud

Rilasciata esattamente un anno fa, PlayStation Portal si proponeva come la soluzione definitiva per giocare da remoto ai titoli installati sulla propria PS5. Un 'accessorio' sorprendente da diversi punti di vista, ma che, per questioni prettamente concettuali, sembrava destinato esclusivamente a una ristretta nicchia di utenti. Per fortuna, Sony ha appena annunciato di voler ampliare le funzionalità di Portal attraverso un interessante aggiornamento di sistema.

Oltre al Remote Play, Portal supporterà il cloud streaming

A partire da oggi, gli utenti di PlayStation Portal che possiedono un abbonamento al PS Plus Premium hanno la possibilità di provare lo streaming nel cloud.

Non sarà più necessario, quindi, stabilire una connessione con PS5 per poter giocare su Portal. Questo viene permesso dall'ultimo aggiornamento del firmware che, oltre ad apportare alcuni miglioramenti al comparto audio del dispositivo, porta con sé una versione Beta della funzionalità che abilita il cloud streaming su Portal. Ricordiamo che quest'ultima feature è inclusa esclusivamente nel piano Premium di PS Plus.

Sul PlayStation Blog, Hiromi Wakai di Sony Interactive Entertainment spiega che, trattandosi ancora di una Beta, le funzionalità di cloud streaming di Portal "potrebbero cambiare nel tempo e non rispecchiare l'esperienza finale". In ogni caso, le feature attualmente disponibili non sono poche e il supporto è esteso a ben 120 giochi presenti nel catalogo PS Plus.

Funzionalità disponibili durante la beta

Riproduzione in streaming di alcuni giochi per PS5 del Catalogo giochi PlayStation Plus

"Oltre 120 giochi per PS5 dal Catalogo giochi PS Plus […] saranno accessibili su PS Portal tramite lo streaming nel cloud".

Streaming fino a 1080p/60 fps

Funzionalità del controller wireless DualSense, tra cui feedback aptico, grilletti adattivi, altoparlanti, touch pad (emulato sul touch screen di PS Portal) e sensore di movimento

Memoria di archiviazione nel cloud di PlayStation Plus

"I dati salvati e i progressi di gioco possono essere memorizzati fino a 100 GB e saranno sincronizzati automaticamente con la console PS5, semplificando il passaggio dal gioco in locale a quello in streaming e tra più dispositivi".

Al lancio del cloud streaming su Portal, gli utenti possono riprodurre giochi come Dave The Diver, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise e Ratchet & Clank: Rift Apart. Sono ovviamente supportati il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller DualSense, grazie ai sensori integrati nel dispositivo.

"Poiché siamo nelle fasi iniziali del test pubblico […], alcune funzionalità non saranno disponibili, come le versioni di prova dei giochi, lo streaming dei giochi acquistati su PS Store, le funzionalità del sistema come la chat vocale del party e gli inviti di gioco per alcuni titoli, il tasto crea, l’audio 3D e le opzioni di acquisto all’interno dei giochi", sottolinea Sony.