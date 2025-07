Lenovo Legion Go 2 mostrata in un video: schermo OLED a 144Hz, Ryzen Z2 e fino a 32GB di RAM

Lenovo Legion Go 2 è trapelata in rete in un video di 20 minuti: la nuova console portatile monta uno schermo OLED da 8,8" a 144Hz, CPU Ryzen Z2 Extreme, fino a 32GB di RAM e SSD espandibile. La produzione sembra vicina

Un video comparso inizialmente sul sito di video cinese BiliBili e poi ripubblicato su YouTube ha mostrato in dettaglio un prototipo funzionante di Legion Go 2, la nuova console portatile da gaming di Lenovo. Le immagini confermano molte delle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi e offrono uno sguardo approfondito sulle caratteristiche hardware.

Il display è uno dei tratti maggiormente distintivi rispetto alla precedente generazione dell'handheld: un pannello OLED da 8,8 pollici con risoluzione 1920×1200 in formato 16:10 e refresh rate a 144Hz. Si tratta di uno dei più grandi e avanzati tra quelli montati su console portatili basate su Windows.

Sotto la scocca, il prototipo utilizza un processore AMD Ryzen Z2 Extreme con frequenza fino a 3,3GHz, affiancato da un massimo di 32GB di RAM e fino a 2TB di archiviazione interna, con l'unità mostrata nel video che sembra avere un SSD da 1TB. È presente uno slot M.2 da 80mm facilmente accessibile, situato accanto a un sistema di raffreddamento attivo e a una batteria dual-chamber da 74Wh, dimensioni decisamente generose per un dispositivo portatile.

Con un peso di 938 grammi, Legion Go 2 risulta circa il 10% più pesante rispetto al modello originale. I controller laterali sono removibili, mentre il sistema operativo è Windows 11, arricchito da un'interfaccia utente personalizzata pensata per migliorare l'esperienza su schermo touch.

Durante il filmato si nota anche un confronto diretto con Switch 2, dal quale emerge il vantaggio in termini di prestazioni e schermo. L'efficienza del sistema operativo resta uno dei punti da chiarire: Legion Go S, la versione più compatta ed economica, ha dimostrato performance superiori in molti titoli quando dotata di SteamOS rispetto a Windows.

Lenovo non ha ancora comunicato una data ufficiale per il lancio commerciale del dispositivo, ma il video lascia intuire che il design sia già molto vicino alla versione definitiva. I prezzi restano un'incognita: la prima Legion Go costa 699 euro, mentre Legion Go S parte da 629 euro.

Ulteriori dettagli sono attesi nei prossimi mesi, con il lancio previsto entro la fine del 2025.