Lenovo Legion Go S: Windows 11 in tasca per il gaming portatile

Lenovo amplia la sua offerta nel segmento del gaming portatile con Legion Go S, un dispositivo che combina prestazioni elevate e un design ergonomico per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti

Lenovo Legion Go S si presenta come una soluzione potente per il gaming portatile, grazie a un processore AMD avanzato appositamente sviluppato per le applicazioni mobile, un display WUXGA da 8 pollici e controlli ottimizzati. Con un'attenzione particolare alla connettività e al raffreddamento, questo dispositivo si propone come un'opzione solida per chi cerca un'esperienza di gioco fluida in mobilità.

Una console portatile con Windows 11 offre un vantaggio unico: l’accesso a una collezione sconfinata di giochi, dai titoli PC di ultima generazione ai classici di ogni tipo, senza limiti legati allo store digitale su cui i giochi risiedono. Grazie al software integrato Legion Space, è possibile accedere rapidamente a diverse piattaforme e store digitali, come Steam, Xbox Game Pass Ultimate ed Epic Games Store. In questo modo è possibile gestire e avviare i giochi installati da un'unica interfaccia (anche se è richiesta l'installazione del client dello store originale).

Ad esempio, titoli come Cyberpunk 2077 o Elden Ring possono essere scaricati e giocati tramite GOG e Steam rispettivamente. Allo stesso modo, abbonandosi a Xbox Game Pass Ultimate, si ha accesso a una vasta libreria di giochi, tra cui Halo Infinite e Forza Horizon 5. Tramite l'app Xbox si accede a tanti altri giochi, tra i quali anche Diablo IV. Inoltre, grazie alla compatibilità con Epic Games Store, è possibile giocare titoli come Fortnite o Genshin Impact, quest'ultimo disponibile anche tramite il launcher HoYoPlay.

Grazie ai comandi integrati, Lenovo Legion Go S è una console portatile che permette di giocare ovunque con un’esperienza immediata e fluida. All’occorrenza, può anche essere collegata a monitor, mouse e tastiera per un utilizzo più tradizionale e per gli ambiti lavorativi e professionali, ma la sua vera forza resta nel gaming senza compromessi, perché unisce la libertà di una console portatile alla potenza e alla versatilità del mondo PC.

Dotata del processore AMD Ryzen Z2 Go, offre una potenza di calcolo capace di garantire sessioni di gioco fluide, supportate dalla GPU Radeon 680M a 12 core basata su architettura RDNA 3. Grazie a tecnologie come Radeon Super Resolution e FidelityFX Super Resolution, la qualità visiva si mantiene elevata anche nelle situazioni più dinamiche. Molto importante anche la presenza di 32GB di RAM di tipo LPDDR5X-6400MHz.

Il primo aspetto che salta all'occhio sono le generose dimensioni del display Lenovo PureSight da 8 pollici con risoluzione WUXGA (1920x1200 pixel), che assicura una resa dettagliata grazie alla tecnologia IPS. Il formato 16:10 offre un'area di visualizzazione più ampia rispetto agli standard da 7 pollici con aspect ratio 16:9, mentre la frequenza di aggiornamento a 120 Hz con VRR migliora la fluidità delle immagini.

Un altro elemento chiave è il sistema di controllo. I joystick Legion TrueStrike garantiscono precisione e reattività, con grilletti regolabili che si adattano ai diversi stili di gioco. I joystick a effetto Hall riducono il rischio di drift, mentre il D-Pad Pivot facilita l'esecuzione di combo nei giochi di combattimento. Lenovo Legion Go S pesa 739 grammi, con dimensioni ed ergonomia dei controlli che rendono possibile giocare anche a lungo sempre in comodità.

Per mantenere le temperature sotto controllo, Legion Go S integra la tecnologia di raffreddamento Legion ColdFront, con una ventola di grandi dimensioni e dissipatori di calore ottimizzati. Questo consente di prolungare le sessioni di gioco senza cali di prestazioni dovuti al surriscaldamento. Grazie al software di gestione integrato è possibile configurare con alta precisione il funzionamento della ventola, impostandone RPM e TDP del sistema oppure ricorrendo alla pre-impostazione "Smart" per consentire alla console stessa di determinare il funzionamento della ventola in funzione del carico di lavoro del momento. Detto questo, la console è in grado di espellere un flusso d'aria importante quando la ventola gira alla massima frequenza.

Sul fronte della connettività, il dispositivo supporta WiFi 6E e Bluetooth 5.3, oltre a due porte USB4 Type-C che permettono di collegare accessori, monitor esterni e persino GPU esterne per una configurazione più avanzata. Questa dotazione permette di usare la console portatile come se fosse un Mini PC, visto che la si può collegare a un monitor, a mouse e tastiera (anche tramite Bluetooth) e sfruttarne così la capacità di calcolo in maniera creativa.

La batteria da 55,5 Whr, compatibile con la ricarica rapida Rapid Charge Pro, garantisce una buona autonomia e tempi di ricarica ridotti. Il TDP è configurabile con granularità come abbiamo visto per le altre impostazioni, e questo consente di estendere l'autonomia rinunciando a una parte delle prestazioni, abbassando la risoluzione o il dettaglio visivo. Questo evidenzia come un sistema del genere risulta più pratico da usare quando connesso alla rete elettrica o con titoli meno dispendiosi graficamente, magari quelli giocabili "da divano" o che restituiscono un'esperienza più simile a quella dei tipici giochi per smartphone.

Quanto alle prestazioni, AMD Ryzen Z2 Go, pur essendo meno potente rispetto alle soluzioni Ryzen Z1, perde pochissimo in prestazioni, pur guadagnando in autonomia e in efficienza. Il seguente test, invece, mostra il degrado prestazionale con la riduzione del TDP, agendo sui tre preset messi a disposizione della console (fermo restando, come detto, che si possono configurare con maggiore libertà i consumi).

I test condotti in laboratorio sul display di Lenovo Legion Go S hanno rivelato prestazioni nella media per questa console portatile. Lo schermo ha raggiunto una luminosità massima di 517 nits con schermata bianca (con il valore del nero che è pari a 0,336 nits), una misura che garantisce una buona visibilità in ambienti interni e anche all’esterno se non in piena luce. Il rapporto di contrasto misurato è di 1412:1, un risultato di buon livello che permette di apprezzare maggiormente i dettagli nelle scene scure e di godere di neri profondi e bianchi brillanti.

Spazio Colore CIE 1931 - Coordinate cromatiche Yxy Lenovo Legion Go S - Predefinito . Gamut misurato Copertura Rapporto . REC BT.709 100.00% 105.62% . DCI P3 D65 77.68% 77.86% . Adobe RGB 76.55% 78.30% . BT.2020 55.86% 55.86% Bilanciamento RGB Lenovo Legion Go S - Predefinito Curva di Gamma SDR Lenovo Legion Go S - Predefinito . Luminanza misurata . Gamma standard 2.2 Rapporto di contrasto: 1,412 : 1 DeltaE - Macbeth Color Checker Lenovo Legion Go S - Predefinito

Per quanto riguarda la riproduzione cromatica, il pannello copre circa il 105% dello spazio colore sRGB con una copertura del 100% del triangolo di gamut sRGB. Questo si traduce in un'ottima precisione in termini di saturazioni massime. La curva di gamma si rivela precisa, con il display che produce immagini solo lievemente più contrastate rispetto al vero, ma con uno scostamento praticamente impercettibile ad occhio nudo.

Il DeltaE medio misurato di 3,7, un valore che rappresenta un buon livello di accuratezza cromatica per quanto riguarda la fruizione di contenuti e per l'intrattenimento in generale, dove non è richiesta una precisione maniacale nella riproduzione dei colori. Il display da 8 pollici si comporta bene anche in termini di uniformità dell'illuminazione, con una distribuzione della luminosità piuttosto omogenea e senza evidenti fenomeni di backlight bleeding.

L'ecosistema Legion amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo con il supporto a Legion Space, una piattaforma che consente di accedere rapidamente ai propri giochi su Xbox Game Pass, Steam, Epic Games e altre librerie digitali. A Legion Space si accede agilmente attraverso il pulsante posizionato alla sinistra del display e, tra le altre cose, permette di regolare le impostazioni di alimentazione e la velocità di ricarica (l'alimentatore in dotazione è di 65W). L'integrazione con accessori come il dock Legion Go e gli occhiali Legion AR 2 offre ancora più versatilità.

Lenovo Legion Go S si configura quindi come una soluzione robusta per chi desidera un'esperienza di gioco portatile senza compromessi, con un mix di prestazioni, design ergonomico e ampia compatibilità con l'ecosistema gaming esistente. Il sistema di controllo ergonomico la rende facile da usare, mentre la peculiare configurazione hardware, seppure perdendo qualcosina in termini di prestazione pura rispetto alle soluzioni dotate di AMD Ryzen Z1, aumenta l'autonomia e l'efficienza del sistema.

Sono ottimi anche i layer software messi a disposizione da Lenovo, perché permettono di configurare il funzionamento del dispositivo con grande precisione, mentre Legion Space dà modo di tenere traccia delle prestazioni, di modificare le assegnazioni di tutti i pulsanti e di accedere con velocità a tutti i giochi installati sul sistema. I giochi riconoscono al volo il fatto di essere eseguiti su Lenovo Legion Go S e modificano il sistema di interfacciamento in modo da garantire l'esperienza di gioco più fluida e immediata possibile, proprio come si stesse giocando su una Nintendo Switch. Con la differenza che si ha accesso al catalogo sconfinato di giochi PC.

Lenovo Legion Go S si può acquistare a 629 euro direttamente sul sito di Lenovo.