SteamOS vs Windows 11: il confronto nel gaming è impietoso per Microsoft

I primi confronti diretti tra le versioni Windows 11 e SteamOS del Lenovo Legion Go S rivelano differenze molto marcate nelle prestazioni di gioco e nell'autonomia della batteria, con il sistema operativo di Valve che emerge come soluzione più efficiente per il gaming portatile.

Lenovo Legion Go S rappresenta il primo dispositivo disponibile sia con Windows 11 che con SteamOS, offrendo finalmente la possibilità di valutare le prestazioni dei due sistemi operativi in condizioni perfettamente paritarie. I risultati emersi dai test condotti rivelano differenze decisamente evidenti che potrebbero influenzare le scelte future dei consumatori nel settore del gaming portatile.

Le misurazioni effettuate mostrano come SteamOS riesca a ottenere prestazioni superiori nella maggior parte dei titoli testati. L'analisi condotta da Dave2D evidenzia differenze particolarmente marcate in giochi come Cyberpunk 2077, dove la versione SteamOS raggiunge 59 fps contro i 46 fps della controparte Windows 11, e Doom Eternal, con 75 fps rispetto ai 66 fps del sistema Microsoft. Anche titoli come Helldivers 2 e The Witcher 3 mostrano vantaggi per SteamOS, mentre solo Spider-Man 2 presenta prestazioni sostanzialmente equivalenti tra i due sistemi.

SteamOS è meglio di Windows 11 per il gaming portatile: l'analisi di Dave2D

Le differenze più eclatanti emergono comunque nell'analisi dell'autonomia della batteria, aspetto cruciale per i dispositivi portatili. Durante l'esecuzione di giochi 2D come Dead Cells, Legion Go S con SteamOS raggiunge oltre 6 ore di autonomia, mentre la versione Windows 11 si ferma a circa 2,75 ore. Nei titoli più impegnativi dal punto di vista grafico, come Cyberpunk 2077, SteamOS continua a mantenere un leggero vantaggio, dimostrando una gestione energetica più efficiente dell'OS Valve.

La superiorità di SteamOS non rappresenta una sorpresa per chi segue l'evoluzione del gaming su Linux. Il sistema operativo di Valve beneficia di un approccio più snello e focalizzato esclusivamente sul gaming, eliminando molte delle funzionalità accessorie che caratterizzano Windows 11 e lo rendono più versatile per un pubblico generalista. È comunque doveroso ammettere che Microsoft continua ad aggiungere caratteristiche che spesso non trovano riscontro nelle esigenze degli utenti gaming (e non solo), mentre SteamOS mantiene un profilo più essenziale e ottimizzato per le prestazioni.

Il caso Lenovo Legion Go S rappresenta comunque un banco di prova importante per valutare il futuro del gaming portatile. Mentre il modello con Windows 11 aveva ricevuto critiche per prestazioni e autonomia inferiori rispetto ad altri dispositivi della categoria, la versione SteamOS dimostra come lo stesso hardware possa esprimere un potenziale significativamente superiore quando abbinato a un sistema operativo più efficiente.