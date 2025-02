Lenovo Legion Go S: disponibile in Italia la console con AMD Ryzen Z2 Go

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova Legion Go S, console alimentata dalla nuova APU AMD Ryzen Z2 Go. L'handheld PC ha un prezzo di partenza di 629 euro per la variante con Windows 11 Home, nessuna informazione in merito a quella con Steam OS.

L'avevamo vista all'inizio di quest'anno in occasione del CES 2025 e adesso è disponibile in Italia: stiamo parlando della Lenovo Legion Go S, console portatile alimentata dalla nuova APU AMD Ryzen Z2 Go personalizzata da Lenovo. La console è disponibile presso i principali negozi di elettronica e direttamente sul sito del produttore a partire da 629 euro.

Sfortunatamente, al momento la console è disponibile in sole due configurazioni: con 16 GB di memoria RAM e un SSD da 512 GB o 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB. In ambedue i casi la console sarà alimentata da Windows 11 Home, per cui ancora nessuna disponibilità per la variante con Steam OS.

In ogni caso, il nuovo handheld di Lenovo rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni. Come abbiamo appreso da un video confronto apparso su YouTube all'inizio di quest'anno, nonostante la metà dei core e un'architettura precedente della iGPU, il Ryzen Z2 Go offre prestazioni comparabili al Ryzen Z1 Extreme.

La console vanta, inoltre, il nuovo display PureSight da 8 pollici con una risoluzione di 1920x1200 pixel con un rapporto di 16:10 che fornisce un'area di visione più ampia del 37% rispetto ai tradizionali display 16:9 da 7 pollici. Inoltre, non manca il supporto al VRR (Variable Refresh Rate) fino a 120 Hz e una copertura dello spazio sRGB del 100% unita a una luminosità di picco di 500 nit.

La console, inoltre, sfrutta Legion Space per la gestione della propria libreria di giochi e non solo. L'applicazione consente di raggruppare tutte le principali piattaforme di distribuzione digitali come Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store ed altri. Inoltre, fornisce un'interfaccia semplice e intuitiva per gestire tutte le funzionalità dell'handheld, dal raffreddamento alla mappatura dei pulsanti.

A prescindere dalla configurazione selezionata, Lenovo fornirà un abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass. La console è disponibile al preordine con le spedizioni che partiranno dal prossimo 24 febbraio. Non si hanno informazioni, invece, in merito alla variante alimentata da Steam OS.