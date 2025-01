AMD Ryzen Z2 Go: prestazioni comparabili allo Z1 Extreme, con la metà dei core e GPU RDNA 2

Un confronto tra Lenovo Legion Go S e ROG Ally X evidenzia le prestazioni dell'APU AMD Ryzen Z2 Go. Nonostante le specifiche che la pongono in netto svantaggio rispetto alla Z1 Extreme, le prestazioni negli scenari di gioco sono sorprendentemente simili.

Presentata al CES della scorsa settimana, la Lenovo Legion Go S si presenta come una console portatile davvero interessante. Si tratta di una proposta entry-level dotata della nuova APU AMD Ryzen Z2 Go, una soluzione a basso costo che sulla carta mostra un forte svantaggio rispetto al Ryzen Z1 Extreme di precedente generazione. Tuttavia, alla prova dei fatti la nuova APU economica si è rivelata sorprendente.

A fornirci una panoramica sulle prestazioni del Ryzen Z2 Go è stato il canale YouTube Fps Vn, il quale è riuscito a mettere le mani su un sample della nuova console di Lenovo. Il filmato mette a confronto la nuova Lenovo Legion Go S con la ASUS ROG Ally X, ma prima di analizzare i risultati guardiamo le differenze tra i due chip che alimentano questi handheld PC.

Innanzitutto, nonostante sia una proposta più nuova, il Ryzen Z2 Go si basa sull'architettura Zen 3+, mentre il Ryzen Z1 Extreme su quella Zen 4. Dispone anche della metà dei core rispetto all'alternativa di precedente generazione: 4 core (8 thread) contro 8 (16 thread). Inoltre, anche le frequenze sono inferiori. Il base clock dello Z2 Go è di 3 GHz contro i 3,3 GHz dello Z1 Extreme, mentre il divario si amplia in boost: 4,3 GHz per il primo contro i 5,1 GHz del secondo, ben 800 MHz di differenza. Infine, la ROG Ally X può contare su 24 GB LPDDR5 di memoria RAM contro i 16 GB LPDDR5X della Legion Go S.

A giocare a sfavore della Lenovo Legion Go S anche la risoluzione dello schermo, più grande, che raggiunge i 1920x1200 pixel, mentre quella di ROG Ally X si ferma a 1920x1080. A questo si aggiunge la iGPU di generazione precedente: lo Z1 Extreme vanta una Radeon 780M basata sull'architettura RDNA 3, mentre lo Z2 Go ha una Radeon 680M basata su RDNA2. Naturalmente, ROG Ally X ottiene prestazioni superiori, ma è impressionante vedere quanto il divario sia sottile se rapportato alle specifiche.

Le due console sono state provate con Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima Director's Cut a diverse risoluzioni e diversi livelli di potenza. In media, la Legion Go S ha fatto registrare solo il 10% in meno delle prestazioni che si traducono in 4-6 fps in meno rispetto a ROG Ally X.

È evidente che AMD e Lenovo abbiano raggiunto un livello di ottimizzazione notevole per riuscire ad estrarre prestazioni simili da una piattaforma che, specifiche alla mano, avrebbe dovuto presentare numeri ben più modesti. A svolgere un ruolo determinante sarà quindi il prezzo.

La ROG Ally X è stata lanciata a un prezzo di 799 dollari, mentre Legion Go S ha un prezzo di 499 dollari per la versione Steam OS e 599 dollari per quella alimentata da Windows 11. Rimangono più convenienti rispetto alla ROG Ally X che però è presente sul mercato già da diversi mesi, ragione per cui ASUS potrebbe operare un consistente taglio di prezzo.

In conclusione, è evidente il crescente interesse, tanto degli OEM quanto dei progettisti di chip, verso il mercato delle console portatili e i progressi in questo settore appaiono davvero notevoli. Non vediamo l'ora di vedere all'opera lo Z2 Extreme dal quale, a questo punto, ci aspettiamo prestazioni sensibilmente superiori rispetto alla precedente generazione.