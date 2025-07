Addio a Need for Speed? Electronic Arts avrebbe congelato il franchise a tempo indeterminato

Need for Speed

Electronic Arts potrebbe aver messo in pausa il celebre franchise Need for Speed, secondo indiscrezioni di fonti vicine al progetto. Nessun annuncio ufficiale è stato fatto, ma la sospensione di Speedhunters e lo spostamento del team Criterion su Battlefield alimentano i dubbi sul futuro della storica serie di corse arcade

Electronic Arts avrebbe deciso di mettere in pausa lo sviluppo della saga Need for Speed, una delle sue serie videoludiche più iconiche, lanciata per la prima volta nel 1994. Sebbene non ci sia stata ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte del publisher statunitense, diversi segnali emersi nelle ultime settimane indicano che il franchise potrebbe essere stato accantonato a tempo indeterminato.

L'indiscrezione arriva da Matthew Everingham, fotografo e collaboratore di lunga data del sito Speedhunters, portale legato alla cultura automobilistica e finanziato dalla stessa EA. In un recente post su Instagram, Everingham ha affermato che Need for Speed è stato "sospeso" e che Speedhunters è "congelato", in seguito alla presunta decisione di EA di mettere "silenziosamente in pausa" il franchise. Il sito non riceve aggiornamenti da aprile 2025, circostanza che sembra rafforzare questa ipotesi.

View this post on Instagram A post shared by Matt | 🇦🇺 Speedhunters (@matthew_everingham)

Ulteriori elementi suggeriscono un possibile ridimensionamento delle attività legate a Need for Speed. EA ha annunciato lo spegnimento dei server online di Need for Speed Rivals per il prossimo 7 ottobre. Anche Criterion Games, studio responsabile dello sviluppo degli ultimi titoli della serie, è stato recentemente riorganizzato: la maggior parte del team è stata trasferita sullo sviluppo di Battlefield 6, lasciando solo un piccolo gruppo interno legato al racing game che, secondo quanto dichiarato da Vince Zampella (a capo del franchise Battlefield), avrebbe successivamente raggiunto i colleghi sul nuovo progetto.

La serie Need for Speed è stata per anni una colonna portante del portfolio EA, caratterizzata da corse arcade adrenaliniche e successivamente da un approccio open world. Tuttavia, il successo commerciale della saga ha registrato un calo negli ultimi anni, con Need for Speed Unbound, uscito nel dicembre 2022, accolto in modo tiepido dal pubblico e attualmente valutato come "nella media" su Steam, con oltre 40.000 recensioni.

Il futuro della serie rimane dunque incerto. Secondo alcune ipotesi della community, anche se un eventuale nuovo capitolo dovesse essere già in lavorazione, è improbabile che possa vedere la luce prima del 2030.

D'altronde, l'intero filone dei racing game sembra attraversare un momento complesso. Solo pochi giorni fa Turn 10 Studios, sviluppatore di Forza Motorsport, ha subito pesanti tagli di personale, con il gioco apparentemente congelato da Microsoft, incline a puntare sul solo Forza Horizon.