Forza Motorsport è morto, ai tagli di Microsoft è sopravvissuto solo Forza Horizon

Il celebre franchise automobilistico Forza Motorsport sembra essere giunto al capolinea. Stando a quanto scritto su Facebook da Fred Russell, ex content coordinator di Turn 10 Studios, lo studio avrebbe interrotto ogni sviluppo legato alla serie Motorsport, mentre la saga Forza Horizon continuerà a vivere grazie al supporto di Playground Games.

La dichiarazione arriva in un momento delicato per l’industria videoludica, a seguito dell’ondata di licenziamenti che ha colpito Microsoft, con circa 9.000 dipendenti coinvolti in tagli trasversali a vari settori dell’azienda. Tra questi, il team di Turn 10 ha subito una riduzione fino al 50% del personale, secondo quanto riferito dal giornalista Jason Schreier su Bluesky. Le perdite includono figure di lunga data come Jordy Ressler, Business Operations Program Manager, e John Schommer, storico content creator per il franchise.

Russell, che ha lavorato su Forza Motorsport fino al 2016, ha definito la chiusura del progetto come "una giornata triste per uno dei migliori giochi di corse automobilistiche", sottolineando però che il team è ancora operativo per supportare Forza Horizon. La decisione riflette l’andamento recente della serie: mentre Forza Motorsport ha raccolto recensioni miste su Steam, Forza Horizon 5 ha ottenuto ottimi riscontri critici, risultando più popolare sia tra i giocatori PC che PS5.

Many of Xbox's subsidiaries are getting hit by the layoffs this morning, including Call of Duty studios such as Raven. Big cuts at Forza Motorsport developer Turn 10 - nearly 50% of staff, per source. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2 July 2025 at 18:43

Lanciata nel 2005 come risposta di Microsoft a Gran Turismo, la serie Motorsport è stata a lungo un punto di riferimento per gli appassionati di simulazione su console. Tuttavia, il successo crescente di Horizon, con il suo approccio open world e più accessibile, sembra aver decretato un cambiamento di rotta definitivo per la strategia del publisher.

Attualmente, Playground Games è impegnata nello sviluppo del prossimo Fable, la cui uscita è stata rinviata al 2026. Nel frattempo, non è chiaro se Microsoft intenda rivedere in futuro la scelta di sospendere Forza Motorsport o se il titolo sia destinato a rimanere solo un ricordo per i fan del genere.