Destiny: Rising arriva su mobile il 28 agosto: il looter-shooter sotto una nuova Luce

NetEase Games ha annunciato l'arrivo di Destiny: Rising, spin-off mobile della celebre saga di Bungie, disponibile gratuitamente su iOS e Android dal 28 agosto. Ambientato in una linea temporale alternativa, il titolo offre contenuti PvE e PvP, personalizzazione avanzata e una nuova categoria di equipaggiamento per i fan e i neofiti della serie.

Destiny: Rising, nuovo capitolo della saga di Bungie sviluppato da NetEase Games, sarà disponibile dal 28 agosto su dispositivi iOS e Android. Il titolo, annunciato inizialmente nell'ottobre dello scorso anno, rappresenta un'importante estensione del franchise Destiny, progettata esclusivamente per le piattaforme mobile e sviluppata dopo l'investimento di 100 milioni di dollari effettuato da NetEase in Bungie nel 2018.

Il gioco si presenta come un action RPG fantascientifico free-to-play ambientato in una linea temporale alternativa, precedente agli eventi del primo Destiny. Questa scelta narrativa consente anche ai nuovi giocatori di avvicinarsi alla saga senza necessità di una conoscenza pregressa, offrendo al tempo stesso uno scenario inedito per i fan storici.

Nel nuovo trailer di gameplay rilasciato da NetEase, si intravedono alcune delle principali caratteristiche del titolo: missioni PvE, assalti cooperativi, battaglie PvP e modalità multiplayer fino a sei giocatori. L'esperienza proposta riprende le meccaniche da looter-shooter tipiche del franchise, adattandole però al formato mobile.

I giocatori potranno impersonare Wolf, un Portatore della Luce completamente personalizzabile, o scegliere personaggi noti come Ikora Rey e il Signore del Ferro Jolder. Ogni personaggio è equipaggiato con un artefatto che conferisce abilità uniche, consentendo stili di gioco differenziati. L'arsenale sarà composto da armi di vario tipo, condivisibili tra personaggi, e farà il suo debutto una nuova tipologia di arma, insieme a una nuova categoria di rarità denominata Mythic.

Oltre alla disponibilità del preorder su App Store e Google Play, NetEase ha avviato una campagna di pre-registrazione che prevede ricompense speciali in-game. Al raggiungimento di determinati traguardi di iscrizioni - già superata la soglia dei 5 milioni - verranno sbloccati bonus aggiuntivi: tra questi, dieci tentativi di estrazione gratuiti all'uscita del gioco.

Destiny: Rising promette di essere il punto di partenza di una nuova saga all'interno dell'universo Destiny, con l'obiettivo di offrire un'esperienza completa e accessibile anche in mobilità. La data del 28 agosto segna dunque l'inizio di una nuova fase del franchise, questa volta pensata per essere giocata ovunque.