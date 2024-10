Destiny Rising è ufficiale: trailer e dettagli per il gioco mobile di NetEase e Bungie

Poco più di un mese fa, la community di Destiny commentava la diffusione di alcuni rumor circa un ipotetico episodio mobile del franchise di Bungie. Il presunto 'Destiny Rising' sarebbe in sviluppo da un po' di tempo e vede la collaborazione di NetEase Games, produttore cinese noto per aver creato Marvel Rivals e altri giochi di successo per smartphone e tablet.

Alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Bungie e NetEase: Destiny Rising è realtà e il suo debutto non sembra poi così lontano. Abbiamo un trailer d'annuncio, un filmato d'anteprima realizzato dagli sviluppatori e persino delle pre-registrazioni per la Closed Alpha.

Destiny Rising è un nuovo sparatutto online free-to-play

"Entrate in un'era di eroi e leggende, dove i volti noti di Destiny incontrano nuovi personaggi intriganti, ognuno con una storia ricca, una personalità unica e abilità formidabili […]", si legge nella descrizione riportata sul sito ufficiale di Destiny Rising.

Qui troviamo le prime immagini, alcune ritraenti delle semplici e più astratte illustrazioni, altre raffiguranti il gioco nelle sue prime fasi di sviluppo. In ogni caso, quanto appena visto evidenzia un'elevata cura riposta sia nel comparto artistico che in quello tecnico.

I fan e gli attuali giocatori di Destiny 2 non potranno fare a meno di domandarsi, però, cosa sia effettivamente Rising. È un porting dell'esperienza originale di Destiny? Uno spin-off? Il trailer d'annuncio risponde in parte a queste domande, rivelando un'ambientazione inedita e personaggi mai visti prima, con il ritorno di alcune armi iconiche e l'introduzione di nuovi formidabili poteri.

Un secondo video è stato diffuso ieri da Bungie e NetEase Games. Si tratta di un approfondimento realizzato dai due studi di sviluppo, in cui entrambi i team spiegano nel dettaglio cosa sia Destiny Rising e quale setting avrà. Come rivela Terry Redfield, Creative Lead di Bungie, il nuovo titolo mobile rappresenta "un nuovo capitolo di Destiny, ambientato in un universo alternativo con la sua linea temporale, ma fedele ai principi fondamentali e all'identità di Destiny […]".

Sebbene compaiano alcuni elementi distintivi dei giochi originali di Bungie, quello sviluppato da NetEase è a tutti gli effetti un capitolo stand-alone ambientato in una realtà parallela.

Questa storia inedita esplorerà un'era precedente a quella dei Guardiani e che vedrà protagonisti, tra gli altri, i Signori del Ferro e i Signori della Guerra. Esploreremo e approfondiremo quindi tematiche che erano state appena accennate nella lore della serie principale, attraverso le vicende di nuovi eroi e antagonisti.

Closed Alpha dal 1° novembre, ma non in Europa

Attraverso i suddetti filmati scopriamo che Destiny Rising è ancora nelle prime fasi di sviluppo e servirà del tempo prima della distribuzione su scala globale.

Il team di NetEase ha però annunciato la possibilità di pre-registrarsi alla prova della Closed Alpha. Visitando il portale ufficiale dedicato al gioco è possibile dichiarare il proprio interesse al test al numero chiuso, fornendo informazioni quali le proprie preferenze in ambito gaming - come i titoli e i generi videoludici più giocati - e il modello del dispositivo iOS o Android utilizzato.

La Closed Alpha sarà disponibile già dal prossimo 1° novembre, ma solo in determinate regioni: saranno i residenti negli Stati Uniti e in Canada i primi a poter accedere.

Per il momento, né Bungie né NetEase hanno rivelato ulteriori informazioni circa la disponibilità in Europa e negli altri territori.