Destiny su smartphone? 'Destiny Rising' è ancora in sviluppo presso NetEase e Bungie

Le notizie più recenti riguardanti Bungie non sono mai particolarmente entusiasmanti. Lo scorso mese la software house di Bellevue ha annunciato un taglio al personale (l'ennesimo) che ha portato al licenziamento di 220 dipendenti. Altre 155 persone verranno invece integrate in Sony Interactive Entertainment per lavorare ad altri progetti. Come diretta conseguenza di questi eventi, alcuni progetti interni di Bungie sono stati cancellati e tra questi figura Project Payback.

L'ambizioso spin-off di Destiny - che, a detta di Jason Schreier, si sarebbe ispirato a GaaS quali Warframe e Genshin Impact - non vedrà mai la luce. Sembra però esserci qualcos'altro in sviluppo, un progetto che potrebbe portare lo Shared World Shooter su smartphone e tablet.

Destiny Rising: il gioco mobile è ancora vivo

Stando ai rumor, nonostante i 'layoff' e le suddette cancellazioni, Bungie starebbe ancora lavorando a un titolo mobile in collaborazione con NetEase Games, produttore cinese che ha lavorato su un'ampia gamma di giochi per smartphone e non solo, tra cui il più recente Marvel Rivals.

Il gioco in sviluppo presso le due compagnie s'intitolerebbe Destiny Rising, come sostiene Kurakasis. Su X, l'insider afferma che il progetto è ancora vivo e vegeto e, rispondendo alle domande degli utenti, smentisce la possibile cancellazione del titolo mobile da parte di Bungie.

Destiny Rising



is the title of an unannounced Destiny mobile game being developed by NetEase and Bungie



It has not been canceled 😉 pic.twitter.com/CdOqFZwc0d — Kurakasis (@Kurakasis) September 2, 2024

Trattandosi di un gioco destinato esclusivamente a smartphone e, probabilmente, tablet, le reazioni dei fan di Destiny sono state alquanto tiepide. "Spero davvero che tutto questo sia fake o che (il progetto) venga cancellato", scrive un utente in risposta al tweet di Kurakasis.

In ogni caso, Bungie continua ad attraversare il suo periodo più buio. Sono ancora in molti, tra ex dipendenti della compagnia e non solo, a chiedere a gran voce le dimissioni di Pete Parsons.

Stando alle indiscrezioni diffuse su X e successivamente su Reddit, il CEO della software house avrebbe acquistato più di 20 auto d'epoca in seguito all'acquisizione di Bungie da parte di Sony nel 2022 - un'operazione dal valore di 3,6 miliardi di dollari. Parsons avrebbe continuato a fare acquisti anche dopo i recenti licenziamenti, spendendo un totale di 2,4 milioni di dollari nel corso degli ultimi due anni. Con la diffusione di queste notizie, Parsons ha reso privato il suo profilo su X, probabilmente per proteggersi dalle feroci accuse della community.