Marvel Rivals: gli sviluppatori possono scegliere tra 9.000 personaggi per ampliare il roster

Il produttore esecutivo di Marvel Rivals, Danny Koo, ha spiegato in che modo vengono inseriti nuovi personaggi nel gioco. Tanti gli elementi presi in considerazione tra cui la differenziazione dagli altri e il divertimento che offrirebbero ai giocatori che li controllano.

In un'intervista con VG247, il produttore esecutivo di Marvel Rivals, Danny Koo, ha spiegato in che modo vengono selezionati i personaggi da inserire nel roster. L'informazione rassicurante è che il team è libero di scegliere tra i 9.000 personaggi creati dalla Marvel, senza alcuna limitazione.

Innanzitutto, questo fa ben sperare per il supporto post lancio: indubbiamente, i ragazzi di NetEase hanno un catalogo corposo di supereroi, cattivi e altre figure del multiverso Marvel tra cui scegliere. In sostanza, non dovrebbe essere difficile per lo shooter aggiungere nuovi contenuti negli anni a venire – d'altronde parliamo di oltre 60 anni di storia per Marvel in cui personaggi, ambientazioni e storie abbondano.

Tuttavia, chiaramente, tra così tanto materiale è stata la stessa Marvel a richiedere una selezione. "Non ci sono personaggi off limits, dobbiamo scegliere quelli che sono più belli da guardare, diversi, più divertenti da controllare, qualunque sia il motivo, devono portare qualcosa di buono al roster generale" ha spiegato Koo.

Il producer ha anche chiarito che gli sviluppatori sono fan del multiverso Marvel, per cui la selezione viene fatta molto accuratamente. Vengono presi in considerazione diversi personaggi simili tra loro, vengono discussi uno per uno, fino poi a scegliere quello che potrebbe funzionare meglio.

Ma non solo: ogni nuovo personaggio deve combinarsi adeguatamente con il resto del cast, ragione per cui una volta che viene individuata una potenziale aggiunta, gli sviluppatori si pongono una semplice domanda: "Questo personaggio è particolarmente diverso dal resto dagli altri, in che modo può funzionare con il resto del cast?".

A tal proposito, Koo ha spiegato che il 70-75% del roster è formato da personaggi noti e amati dai fan, selezionati tra i più grandi successi di sempre per Marvel. Il restante, invece, può contare su personaggi meno popolari come Magik degli X-Men, Jeff the Land Shark o Peni Parker dello Spider-Verse proprio per le loro peculiarità e differenze.

In sintesi, c'è tanto materiale a disposizione degli sviluppatori per espandere il gioco con nuovi contenuti, a fare la differenza sarà il modo in cui vengono implementati, la differenziazione tra i diversi personaggi e la capacità di offrire sempre qualcosa di fresco e nuovo in seguito al rilascio. Le premesse, però, sono indiscutibilmente ottime.