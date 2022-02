Sony compra Bungie (i creatori di Halo e Destiny) per 3,6 miliardi di dollari

Sony ha annunciato l'acquisto di Bungie, storico sviluppatore indipendente che ha creato franchise di successo come Halo e Destiny, per una cifra complessiva di 3,6 miliardi di dollari. Con oltre 900 dipendenti, la software di Bellevue (Washington) continuerà a operare in modo indipendente, "mantenendo la capacità di autopubblicare i suoi titoli e raggiungere i giocatori, ovunque scelgano di giocare". Pete Parsons e l'attuale management di Bungie rimarrà al timone della software house.

Attualmente, "Bungie è concentrata sullo sviluppo a lungo termine dell'enorme successo Destiny 2, sull'espansione dell'universo di Destiny e sulla creazione di mondi completamente nuovi in ​​future IP" fa sapere Sony.

"Bungie ha creato e continua a far evolvere alcuni dei franchise di videogiochi più amati al mondo e, allineando i suoi valori al desiderio delle persone di condividere le esperienze di gioco, riuniscono milioni di persone in tutto il mondo", ha affermato Kenichiro Yoshida, presidente e CEO di Sony Group Corporation. "[…] Utilizzeremo la vasta gamma di risorse tecnologiche e di intrattenimento del Gruppo Sony per supportare l'ulteriore evoluzione di Bungie e la sua capacità di creare mondi iconici attraverso più piattaforme e media".

"Abbiamo stretto una forte collaborazione con Bungie sin dall'inizio del franchise di Destiny e non potrei essere più entusiasta di accogliere ufficialmente lo studio nella famiglia PlayStation", ha affermato Jim Ryan, presidente e CEO di SIE. "Questo è un passo importante nella nostra strategia volta a espandere la portata di PlayStation a un pubblico molto più ampio. Capiamo quanto sia vitale la community di Bungie per lo studio e non vediamo l'ora di supportarli mentre rimangono indipendenti e continuano a crescere".

Bungie: da Halo a Destiny, 30 anni di rivoluzione videoludica a colpi di FPS (e non solo)



"In SIE, abbiamo trovato un partner che ci supporta pienamente e vuole accelerare la nostra visione di creare esperienze di intrattenimento significative che abbracciano le generazioni, il tutto valorizzando l'indipendenza creativa che è il cuore pulsante di Bungie", ha affermato Pete Parsons, CEO e presidente di Bungie.

In molti vedranno in questa operazione una risposta di Sony a Microsoft, che ha messo sul piatto quasi 70 miliardi di dollari per Activision Blizzard. Difficile accostare le due operazioni, sono su due ordini differenti, ma di certo per Sony è un'acquisizione di estremo valore. Da sottolineare come in più passaggi si parli di "raggiungere i giocatori, ovunque scelgano di giocare", come a rimarcare la volontà di non rendere esclusivi per PS5 i futuri titoli, mentre imperversano i dubbi su cosa Microsoft deciderà di fare con alcune produzioni Activision Blizzard.

La nuova acquisizione segue le operazioni delle scorso anno che hanno portato in casa Sony studi come Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque, Nixxes e Valkyrie Entertainment.