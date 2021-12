Bungie: da Halo a Destiny, 30 anni di rivoluzione videoludica a colpi di FPS (e non solo)

Riassumere la storia di Bungie non è un compito semplice, neanche lontanamente. Del resto parliamo dello studio di sviluppo che, tre decadi fa, si è lasciato ispirare dalle opere di id Software per affacciarsi con curiosità al mondo dei first-person shooter, arrivando al punto da rivoluzionare uno dei generi più popolari di sempre. Rivoluzione che è effettivamente arrivata nei primi anni 2000 con Halo: Combat Evolved, capostipite dell'iconico franchise fantascientifico.

La saga di Master Chief è senza dubbio la magnum opus della software house, ma Bungie aveva ambizioni ancora più alte. Lo studio voleva scavalcare i confini dello sviluppo videoludico ed ampliare i suoi orizzonti, così come quelli dei giocatori stessi, ai quali avrebbe proposto una nuova e coraggiosa visione del videogioco: non più un semplice passatempo, bensì un mezzo attraverso cui esplorare, insieme, nuovi universi e storie inedite. Un obiettivo che Bungie raggiungerà solo dopo la rottura con Microsoft, sua mecenate e storica alleata.

Ai tempi dei primi 'esperimenti' effettuati con Minotaur e Marathon, il talentuoso team guidato da Alex Seropian e Jason Jones stava già sondando l'idea di un mondo online persistente in cui i giocatori avrebbero potuto unire le forze e affrontare minacce di proporzioni inaudite. Dopo qualche anno e una nuova partnership Bungie ha finalmente potuto concretizzare il suo sogno. Destiny è la massima espressione creativa della software house di Bellevue, una squadra che, sul fronte artistico e non solo, ha avuto molto da insegnare agli studi più quotati dell'industria.

Celebriamo dunque il 30esimo anniversario del team americano e addentriamoci nella sua affascinante storia, partendo naturalmente dalle sue origini, dove troviamo il primo vagito di quell'universo condiviso che oggi ospita i Guardiani della saga di Luce e Oscurità.

Le origini: Minotaur e Marathon

Bungie Products Corporation nasce nella primavera del 1991 in quel di Chicago, Illinois. L'allora 22enne Alex Seropian aveva già sviluppato il suo primo videogioco, Gnop!, anagramma che fa riferimento a un clone del ben più noto Pong sviluppato per Apple Macintosh.

Poco prima di fondare il suo studio di sviluppo, Alex Seropian aveva conseguito una laurea in matematica presso l'Università di Chicago. Qui, tra i corridoi della confraternita Phi Delta Theta, il fondatore di Bungie incontrò il suo futuro braccio destro, tale Jason Jones, altro programmatore specializzato nello sviluppo sui sistemi Apple. Come Seropian, anche Jones era un appassionato di videogiochi e in quegli anni stava lavorando al porting per Macintosh del suo primissimo titolo, un gioco di ruolo chiamato Minotaur che girava su Apple II.

Proprio come quello tra Jobs e Wozniak, l'incontro tra Seropian e Jones assumerà una grande importanza storica, almeno per coloro che guardano con interesse al medium videoludico. Dopotutto, i punti di contatto tra Bungie e il colosso di Cupertino non sono pochi: i primi progetti della software house nacquero su Apple II e Macintosh ed entrambe le aziende condividevano la medesima filosofia, basata sulla volontà di rompere gli schemi e perseguire l'innovazione, ad ogni costo. Così, mentre Apple rivoluzionava il mondo dell'informatica, Bungie puntava al sovvertimento dei modelli tradizionali del game development.

Alex Seropian rilasciò Gnop! gratuitamente sotto la neonata etichetta di Bungie: era, di fatto, il primo videogioco prodotto dalla software house. In seguito alla pubblicazione dello shooter Operations: Desert Storm (il primo titolo redditizio della compagnia), il team poté finalmente dedicarsi allo sviluppo di Minotaur e, dunque, al completamento del progetto inaugurato da Jason Jones. Il gioco di ruolo rilasciato nel 1992 con il nome di Minotaur: The Labyrinths of Crete presentava caratteristiche uniche nel suo genere, prima fra tutte una modalità multiplayer che permetteva agli utenti di giocare online sfruttando i protocolli AppleTalk e Point-to-Point. A differenza degli altri GdR dell'epoca, l'avventura single player era infatti un mero riempitivo e il vero focus di Minotaur era interamente rivolto al comparto multigiocatore.

La visione creativa di Jones e le competenze manageriali di Seropian permisero a Minotaur di riscuotere un modesto successo presso il pubblico, ma la scalata di Bungie era appena iniziata. Affascinato dal successo di id Software e del loro Wolfenstein 3D, Jason Jones realizzò un motore grafico tridimensionale, quello che sarebbe diventato il cuore pulsante delle successive produzioni di Bungie. Tra queste, nei piani del team, c'era un porting 3D del già menzionato Minotaur, ma sia Jones che Seropian si accorsero che il loro GdR non era adatto al nuovo engine ed era necessario sperimentare un altro genere, quello degli sparatutto in soggettiva.

Nel 1993, Bungie pubblicò il suo quarto titolo, quello che verrà poi riconosciuto come il primo grande successo commerciale della compagnia: Pathway into Darkness. Rilasciato per Mac OS, si trattava di un innovativo ibrido tra FPS e action/adventure, il quale offriva una storia intrigante e la possibilità di plasmare il finale del gioco in base alle scelte effettuate nel corso della campagna. L'accoglienza da parte di critica e pubblico fu esaltante, il che consentì a Bungie di abbandonare il suo claustrofobico monolocale per stabilirsi in un vero studio.

Nel nuovo 'quartier generale' di Chicago, Alex Seropian assunse il suo primo impiegato a tempo pieno (Doug Zartman) e avviò la fase di produzione per il sequel di Pathway into Darkness. Progetto che, alla fine, si evolse in una nuova proprietà intellettuale, uno sparatutto futuristico che avrebbe introdotto meccaniche di gioco inedite e, per la prima volta, la possibilità di muoversi lungo l'asse verticale utilizzando il mouse. Al di là dei prodigi tecnici, Marathon proponeva un comparto narrativo sfaccettato, legato in maniera indissolubile a un gameplay coinvolgente e dinamico. Nell'anno di DOOM (1994), Marathon conquistò immediatamente l'attenzione del pubblico con decine di migliaia di preordini: era diventata la nuova hit di Bungie.

Marathon 2: Durandal (1995) introduceva grandi novità per la serie e per l'intero genere sparatutto, come la modalità cooperativa, feature che Bungie riproporrà nei suoi futuri titoli. Complice l'inaspettato successo del first-person shooter, per la compagnia di Seropian era arrivato il momento di affacciarsi al mondo di Windows, al costo di 'tradire' i suoi fedeli utenti Mac: Durandal fu la prima release dello studio per Windows 95, seguita dal terzo capitolo della serie (Marathon Infinity) nel 1997. Nello stesso anno, la compagnia si allontanò temporaneamente dai suoi amati sparatutto per realizzare un gioco strategico, Myth: The Fallen Lordes, altro discreto successo commerciale e il primo a ricevere un lancio multipiattaforma (Mac e Windows).

Il successo: Halo

Grazie alle vendite di Myth, la compagnia guidata da Alex Seropian poté inaugurare la sua prima succursale, Bungie West. Lo studio con sede a San Jose realizzò il suo primo e unico gioco, un action game intitolato Oni, che purtroppo si rivelò un autentico flop. Il fallimento di Oni, unito ad alcuni problemi gestionali, portò alla precoce chiusura di Bungie West e ad un frettoloso cambio di piani: la compagnia doveva rimboccarsi le maniche e fiondarsi su un altro progetto tripla-A, qualcosa che potesse replicare il successo di Marathon.

Formula che vince non si cambia: il nuovo titolo di Bungie sarebbe stato uno sparatutto in prima persona caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica e, proprio come Marathon, avrebbe dato vita a un inedito universo narrativo. Questo progetto permetterà a Seropian di incrociare nuovamente il cammino di Steve Jobs, con il quale fu organizzato un piccolo meeting a porte chiuse per discutere dei prossimi piani di Bungie. Ecco dunque che, sul palco del Macworld Expo 1999, la software house presentò Halo: Combat Evolved, l'FPS che avrebbe ridefinito il genere di riferimento - così come l'intera industria videoludica.

Nonostante i buoni rapporti con Jobs, nel futuro di Bungie non c'era spazio per Apple. Fu un altro il gigante tecnologico che decise di abbracciare la filosofia di Bungie mettendo sul piatto un bel gruzzoletto. Parliamo di Microsoft, che nel 2000 annunciò l'acquisizione di Bungie e l'ingresso della software house nella propria divisione gaming.

Forte del supporto di Bill Gates e Steve Ballmer, Bungie vide aprirsi tante nuove possibilità: in primis, l'opportunità di lavorare sulla prima (e potentissima) console di Microsoft, Xbox, dove Halo: Combat Evolved sarebbe diventata la killer application con cui far guerra a PlayStation. La software house poté inoltre stilare dei piani a lungo termine per il suo grande franchise, inaugurando così la longeva storia di Master Chief. Dopo il lancio esplosivo di Combat Evolved, nel novembre del 2004 arrivò Halo 2, uno dei primi veri blockbuster del mercato gaming: al lancio totalizzò la bellezza di 125 milioni di dollari, un record senza precedenti.

In questi anni, tuttavia, una riorganizzazione interna scuoteva il team di Bungie. Nel 2002 Alex Seropian si prese una pausa dalla stressante routine del game development per dedicarsi alla famiglia. Due anni dopo, il fondatore di Bungie lasciò la compagnia per fondare una nuova software house, Wideload Games. Nel frattempo, Jason Jones si discostava dalla programmazione per abbracciare un ruolo manageriale, supervisionando i lavori sui primi due episodi di Halo in veste di project lead. Jones fa ancora oggi parte dell'azienda.

Con Halo 2 si tornò ai primi esperimenti effettuati con il multiplayer online, formula che venne dunque riproposta con il sequel di Combat Evolved. Qui avvenne la rivoluzione: grazie all'infrastruttura di Xbox Live, Halo 2 poteva offrire un inedito sistema di matchmaking basato sull'utilizzo delle lobby e delle playlist. I giocatori non dovevano far altro che selezionare la modalità di gioco e attendere l'ingresso automatico in partita. Un meccanismo tanto semplice (nell'utilizzo) quanto innovativo per i videogiochi di quell'epoca, il che spinse molti sviluppatori ad adottare la stessa formula di Halo 2 per i loro sparatutto competitivi.

Il primato di Halo 2 fu superato dal solo Halo 3, il capitolo che avrebbe concluso la trilogia di Master Chief e che, almeno nei piani di Bungie, avrebbe permesso alla software house di dedicarsi a nuovi progetti in cui infondere la sua incontenibile creatività. Così non è stato, perché il contratto con Microsoft prevedeva la realizzazione di altri due giochi della serie Halo, progetti che impedirono a Bungie di annunciare (nel 2008) la sua nuova proprietà intellettuale.

Prima del divorzio da Microsoft, il team di Jason Jones inaugurò la produzione di un prequel di Halo 3, intitolato inizialmente Halo 3: Recon. Il gioco fu completato in soli 14 mesi e cambiò nome in Halo 3: ODST. Lo sviluppo frettoloso destò non poche preoccupazioni tra gli amanti del franchise, salvo poi scoprire che lo spin-off ambientato nella città di New Mombasa rappresentava uno dei punti più alti toccati da Bungie sul fronte narrativo.

Quasi paradossalmente, anche Halo Reach fu una vera sorpresa per i fan. Il 'canto del cigno' di Bungie viene oggi ricordato come uno dei migliori episodi della serie - e per alcuni supererebbe persino il mai troppo lodato Halo 3 - grazie alla sua emozionante storia, all'inaspettata varietà della campagna e ad un comparto audiovisivo di prim'ordine. Con oltre 200 milioni di dollari incassati al day one, Reach stabilì un nuovo record per il franchise di Microsoft.

Con l'addio di Bungie il brand Halo passa nelle mani di 343 Industries, neonata software house in cui ritroviamo le menti creative che avevano dato i natali alla saga di Master Chief.

Il punto di svolta: Destiny

Ora che Microsoft è fuori dai giochi, per Bungie era giunto il momento di realizzare il videogioco dei suoi sogni. Dopo aver acquisito l'indipendenza, nel 2008 la software house annunciò la sua prima grande espansione: il personale salì da 120 a 165 dipendenti e l'intero team venne trasferito in una nuova spaziosa sede - un ex cinema multisala - nel cuore di Bellevue, Washington. Tutto era pronto per il prossimo step della compagnia guidata dal CEO Harold Ryan.

Il mastodontico progetto legato a Destiny era stato inaugurato qualche anno prima dell'effettivo reveal risalente al 2013 e, più precisamente, durante le fasi finali della produzione di Halo Reach. Nel 2010 negli uffici di Bellevue si chiacchierava del famigerato Project Tiger, nome in codice di un nuovo sparatutto in prima persona che avrebbe ereditato molti dei concept ideati dagli stessi Seropian e Jones, tra cui l'idea di mondo condiviso sperimentata con Minotaur. Alla base dello 'Shared World Shooter' di Bungie ci sarebbe stato un setting originale, che avrebbe incorporato i tipici elementi della science fiction e il più tradizionale fantasy cavalleresco.

Per poter dare forma alla sua visione, Bungie realizzò di aver bisogno di un potente alleato. A rispondere fu Activision Blizzard, la stessa che qualche anno prima aveva provato ad anticipare Microsoft nel tentativo di accaparrarsi la pubblicazione di Halo: Combat Evolved. Il publisher statunitense e la software house di Bellevue siglarono un contratto che prevedeva un piano di sviluppo decennale, con cui Bungie avrebbe potuto supportare la sua nuova IP fino al 2023. Credendo fermamente nelle ambizioni del suo partner, Activision mise a disposizione un generoso budget per il lancio di Destiny: si stima che, dei 500 milioni di dollari spesi per l'intera produzione, 360 milioni furono investiti esclusivamente per le operazioni di marketing.

Purtroppo, non tutto filò liscio per Bungie e il suo sparatutto/MMO. Il fulcro del suddetto piano decennale coincideva con un sistema di espansioni che, nonostante i primi successi (Il Re dei Corrotti), era destinato a scontrarsi con l'inarrestabile evoluzione tecnologica dei videogiochi. Dopo qualche anno Destiny non poteva più reggere il confronto con gli altri titoli sviluppati per le moderne PlayStation 4 e Xbox One e i giocatori cominciavano a palesare segni di insofferenza nei confronti di un comparto tecnico limitato e ormai vetusto. Bungie e Activision escogitarono un piano d'emergenza interrompendo il supporto post-lancio di Destiny per passare direttamente alla fase successiva, quella che avrebbe visto protagonista Destiny 2 (settembre 2017).

Sviluppato in collaborazione con Vicarious Visions e High Moon Studios, il secondo capitolo della saga dei Guardiani propone lo stesso adrenalinico gunplay e l'eccezionale world building che avevano reso famoso il suo predecessore, ampliando tuttavia il comparto narrativo con una campagna più lineare. La deriva cinematografica di Destiny 2 ha permesso a Bungie di abbracciare un pubblico più ampio, ma al tempo stesso lo studio ha faticato a trattenere i fan di vecchia data che criticavano l'assenza di un sistema per il trasferimento dei contenuti collezionati nel primo episodio. Dopo i primi passi falsi, nel 2008 Destiny 2 raggiunge le vette qualitative e contenutistiche con I Rinnegati (Forsaken), l'espansione più ricca e variegata di sempre.

Un anno dopo, Bungie decide di compiere un importante passo indietro, interrompendo la partnership con Activision Blizzard per tornare ad essere uno studio indipendente. Dal 2019, la casa di Bellevue è l'unico publisher di Destiny 2 e delle sue espansioni, mossa che ha costretto la compagnia ad abbandonare la piattaforma di Battle.net a favore di Steam. A detta di Bungie, tra i motivi che si celano dietro questa decisione c'erano i limiti creativi imposti da Activision Blizzard e, più in generale, una divergenza di opinioni sul futuro di Destiny.

Gli ultimi due anni post-Activision non si possono certo definire i più brillanti per Destiny 2, ma lo Shared World Shooter è riuscito a preservare la sua identità e - dopo aver scelto la formula free-to-play (2019) - ad attirare la curiosità di nuovi giocatori, appassionati di FPS e non. Abbiamo riassunto il tutto in uno Speciale dedicato a Oltre la Luce, ultimo major update dello sparatutto/MMO che anticipa l'imminente lancio de La Regina dei Sussurri (The Witch Queen).

Parlando di rivoluzioni, l'espansione che il prossimo febbraio vedrà protagonista Savathûn sconvolgerà l'universo di Destiny introducendo grandi cambiamenti, sia sul fronte narrativo che su quello prettamente ludico. Dopo i Guardiani, anche le forze dell'Alveare saranno in grado di imbracciare i poteri della Luce, ribaltando le sorti della guerra contro la Megera Regina. Per l'occasione, Bungie ha preparato nuove armi e abilità inedite per i Guardiani, così come un nuovo sistema di crafting e un'originale ambientazione tutta da scoprire.

Prima di viziare i giocatori di Destiny 2 con il prossimo add-on, tuttavia, Bungie invita la community a unirsi ai festeggiamenti del suo 30esimo anniversario. La software house celebra tre decadi di innovazione con un'altra piccola espansione che anticipa il debutto di The Witch Queen: il DLC intitolato 30th Anniversary Pack omaggia i già menzionati Marathon, Myth e Halo replicando alcune delle bocche da fuoco più iconiche dei rispettivi giochi: l'iconica M6G Magnum di Combat Evolved, ad esempio, è già diventata una delle armi più desiderate dai Guardiani, guadagnandosi un posto nel complesso 'meta' di Destiny 2. Inoltre, per i veterani del primo capitolo c'è un altro grande ritorno, quello del lanciarazzi esotico Gjallarhorn.

Quella di Bungie è indubbiamente una delle storie più interessanti dell'industria dei videogiochi. Come la sua ultima opera, la software house fondata da Alex Seropian ha avuto i suoi momenti di 'Luce' e 'Oscurità', ma in un modo o nell'altro ne è sempre uscita vittoriosa - non senza correre qualche rischio. A tal proposito, l'azienda si è recentemente resa protagonista di alcune controversie legate a episodi di sessismo, omofobia e persino razzismo avvenuti negli uffici di Bellevue e, più precisamente, all'interno del team narrativo. Eventi che pochi giorni fa hanno portato alle dimissioni di Gayle d'Hondt, responsabile delle risorse umane. Una macchia indelebile per la reputazione di Bungie che, paradossalmente, si è sempre distinta come una delle compagnie videoludiche più vicine alla comunità LGBTQ+, almeno a livello comunicativo.

Difficile sapere se la compagnia di Bellevue riuscirà a mantenere la sua orgogliosa indipendenza, ma una cosa è certa: i creatori di Halo e Destiny non sembrano intenzionati ad allontanarsi dalla loro più grande passione, lo sviluppo dei videogiochi. Insomma, l'avventura di Bungie continua e potrebbe riservarci ancora qualche graditissima sorpresa.