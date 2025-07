Pornografia, virus e pop-up: caos Call of Duty WWII su Game Pass e Microsoft Store

Activision ha ritirato le versioni Microsoft Store e Game Pass di Call of Duty: WWII per una falla di sicurezza che permette attacchi remoti. Alcuni utenti hanno denunciato accessi non autorizzati ai propri dispositivi. L’azienda non ha fornito una data per la risoluzione

Activision ha temporaneamente ritirato la versione PC Microsoft Store e Game Pass di Call of Duty: WWII a seguito della scoperta di una vulnerabilità critica che esponeva gli utenti a rischi di attacchi informatici. La decisione è stata presa pochi giorni dopo il rilascio del gioco sulla piattaforma di abbonamento Game Pass, che offriva agli utenti l'accesso al celebre sparatutto del 2017.

L'azienda, in una comunicazione ufficiale, ha parlato genericamente di "segnalazioni di un problema", ma non ha fornito dettagli. Tuttavia, secondo fonti interne riportate da TechCrunch, il problema è legato a un exploit di tipo RCE (remote code execution), una falla che consente a un malintenzionato di eseguire codice da remoto sul computer della vittima. Alcuni utenti hanno dichiarato di aver subito attacchi informatici mentre erano in gioco, con episodi che hanno incluso pop-up indesiderati, spegnimenti improvvisi del sistema e contenuti inappropriati mostrati sullo schermo.

Tra le testimonianze, quella del noto streamer Wrioh ha suscitato particolare attenzione: in un video pubblicato sui social si vede il suo gioco interrotto da un messaggio che recita "just RCE'd your ass", seguito da un cambio forzato dello sfondo del desktop.

Anche il collettivo VX-Underground, specializzato in cybersecurity, ha diffuso immagini di errori correlati al gioco e ha ipotizzato che l'attacco possa potenzialmente consentire l'installazione di malware, strumenti di amministrazione remota (RAT) o persino ransomware, pur sottolineando che al momento l'attaccante sembra più interessato a "dare fastidio" che a causare danni gravi.

Il problema sembra circoscritto alla versione distribuita tramite Microsoft Store e Game Pass, che contiene codice differente da quello presente su Steam e Battle.net, dove la falla era stata già corretta in precedenza. Al momento, non vi è stato alcun aggiornamento in merito da Activision, ragione per cui non sappiamo quando il gioco sarà nuovamente disponibile.