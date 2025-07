PS5 Pro regge il confronto con le GPU desktop? Ecco i numeri

Secondo una recente analisi condotta da Digital Foundry, la nuova PlayStation 5 Pro è in grado di offrire prestazioni di gioco comparabili a quelle delle schede grafiche di fascia media attualmente disponibili sul mercato. Nello specifico, le performance della console sono state messe a confronto con quelle delle GPU Nvidia GeForce RTX 5060 Ti da 16GB e AMD Radeon RX 9060 XT da 16GB.

La valutazione è stata effettuata testando tre titoli particolarmente impegnativi dal punto di vista tecnico: Black Myth: Wukong, Forza Horizon 5 e Alan Wake 2. Utilizzando modalità grafiche equivalenti, come la risoluzione 4K a 60 fps con upscaling, è emerso che il chip della console si comporta in modo simile alle controparti desktop, pur mantenendo un leggero svantaggio in termini di dettaglio e flessibilità.

In Alan Wake 2, ad esempio, la PS5 Pro è riuscita a garantire una maggiore stabilità a 30 fps in modalità qualità con ray tracing attivo, anche se l'effetto visivo dei raggi risulta meno sofisticato rispetto alla versione per PC.

Dal punto di vista dell'utenza PC, la scheda AMD RX 9060 XT si conferma una scelta efficace grazie a un buon rapporto tra prezzo e prestazioni, considerando un prezzo suggerito di 350 dollari. D'altro canto, la GeForce RTX 5060 Ti 16GB offre una velocità complessiva superiore e funzionalità avanzate, come la Multi Frame Generation e il supporto al path tracing in titoli complessi come Cyberpunk 2077.

Tuttavia, il modello Nvidia da 16GB si posiziona in una fascia di prezzo più elevata, mentre la variante da 8GB mostra limiti evidenti con i giochi più esigenti. Per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo nella gamma Nvidia, secondo Digital Foundry, la RTX 5070 da 12GB rappresenta un'opzione più vantaggiosa rispetto alla 5060 Ti 16GB, la cui soglia ideale di prezzo dovrebbe collocarsi sotto i 400 dollari.