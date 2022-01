Microsoft compra Activision Blizzard per 70 miliardi: la più grande acquisizione della storia del gaming

La notizia giunge improvvisamente e sta già scuotendo l'industria dei videogiochi. Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Activision per 68,7 miliardi di dollari, il che la rende l'operazione finanziaria di maggior valore nella storia dei videogiochi, battendo l'acquisizione di Zynga annunciata da Take-Two qualche giorno fa.

Warcraft, Diablo, Overwatch e Call of Duty faranno parte di Xbox

Microsoft acquisisce anche la liquidità netta di Activision Blizzard, insieme alle proprietà intellettuali del gruppo di cui fa parte anche King (Candy Crush Saga). Warcraft, Diablo, Overwatch e Call of Duty sono, dunque, tutti brand che rientreranno nell'orbita Xbox, per quello che si profila come un cambiamento radicale nell'industria dei videogiochi.

Come si può leggere sul sito di Microsoft, quando la transazione si concluderà, Microsoft diventerà la terza società di giochi al mondo per fatturato, dietro Tencent e Sony. Nonostante la cifra importante che Microsoft sta investendo, dunque, non supera ancora Sony, che nel corso degli anni ha accumulato un patrimonio enorme grazie al successo delle console PlayStation. Dal comunicato, invece, sembra che Microsoft possa superare Nintendo. Tencent, dal canto suo, è su altri livelli per gli investimenti e i guadagni maturati in Cina.

Bobby Kotick continuerà a ricoprire il ruolo di CEO di Activision Blizzard. Una volta conclusa l'intesa, il business di Activision Blizzard riporterà a Phil Spencer, CEO della divisione gaming di Microsoft.

La notizia di oggi è indicativa di un settore ancora in splendida forma, nonostante tutte le difficoltà che ha affrontato negli ultimi anni e le conseguenze della pandemia, oltre che della crisi delle materie prime. Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali sui singoli titoli, alcuni tra i più rinomati giochi di Activision Blizzard, per effetto dell'accordo, verranno inseriti nel Game Pass.

Quando l'operazione verrà conclusa, Microsoft potrà contare su 30 studi di sviluppo interni, a cui vanno aggiunte ulteriori capacità nella pubblicazione e nella produzione di eSport. Ricordiamo, inoltre, che Microsoft ha anche acquisito Bethesda Softworks per 7,5 miliardi di dollari nel settembre 2020.