Microsoft acquisisce Bethesda per 7,5 miliardi: DooM e The Elder Scrolls ora sotto Xbox

Microsoft ha annunciato un'operazione finanziaria destinata a fare la storia dei videogiochi: sta per finalizzare, infatti, l'acquisizione di ZeniMax Media, l'azienda che controlla Bethesda Softworks. Questo vuol dire che brand storici del mondo dei videogiochi come The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored e Quake faranno parte del Team Xbox.

Secondo il comunicato ufficiale l'operazione comporterà un esborso per Microsoft di 7,5 miliardi di dollari, una cifra notevole se si considera che il precedente record (per quanto riguarda l'industria dei videogiochi) apparteneva ad Activision con l'acquisizione di King per 5,9 miliardi.

Dopo l'approvazione, Microsoft potrà aggiungere ai team che lavorano per lei Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios, e alcuni di questi stanno lavorando su giochi molto importanti come The Elder Scrolls VI. Se si pensa al fatto che il nuovo capitolo dell'importante serie di action rpg per effetto dell'acquisizione potrebbe non arrivare sulle console PlayStation diventa chiaro come questa mossa possa cambiare l'industria dei videogiochi.

Microsoft può dunque risolvere l'annoso problema della carenza di esclusive rispetto a Sony PlayStation, alla vigilia della nuova generazione di console che debutterà nella stagione natalizia con Xbox Series X e PlayStation 5. Inoltre, porta il numero di team che lavorano per Xbox Game Studios da 15 a 23 e può inserire tutti i titoli di Bethesda in Xbox Game Pass, l'abbonamento che permette di accedere a un nutrito portfolio di giochi con il pagamento di un canone fisso mensile.

Bethesda conta 2300 dipendenti fra le sue varie sedi in giro per il mondo. Anche Phil Spencer, direttore di Xbox, le dà un caloroso (e trionfante) benvenuto nel Team Xbox con questo blog post.