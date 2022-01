Take-Two compra Zynga per 12,7 miliardi: l'assalto al settore dei giochi mobile è iniziato

Take-Two, la casa madre di Rockstar Games e altri studios, ha annunciato l'acquisizione del publisher di giochi mobile Zynga per 12,7 miliardi di dollari. L'operazione è fissata a 9,861 dollari per azione, un premio del 64% sulla chiusura del titolo Zynga del 7 gennaio. Take-Two pagherà 3,5 dollari ad azione in contanti e 6,361 dollari tramite azioni comuni proprie.

Per Take-Two l'acquisizione ha enormi risvolti, in quanto ne amplia il raggio d'azione all'ambito mobile, dove Zynga offre titoli come FarmVille, Words With Friends, Zynga Poker ed Empires & Puzzles. "Sono entusiasta di essere qui oggi per inaugurare quello che sarà un momento di trasformazione per i giocatori, i dipendenti e gli azionisti di Zynga e Take-Two", ha affermato Frank Gibeau, CEO di Zynga, in una conference call con gli analisti.

L'operazione è sostanzialmente una fusione. "Siamo entusiasti di annunciare la nostra transazione trasformativa con Zynga, che diversifica in modo significativo il nostro business e consolida la nostra leadership nel mobile, il segmento in più rapida crescita del settore dell'intrattenimento interattivo", ha affermato Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two. "Questa unione strategica riunisce i nostri migliori franchise per console e PC, con una piattaforma di pubblicazione mobile diversificata e leader di mercato che ha una ricca storia di innovazione e creatività".

Zynga ha 183 milioni di utenti attivi mensili e permetterà a Take-Two di portare molte delle sue proprietà intellettuali in ambito mobile. Il gaming mobile è il segmento in più rapida crescita nell'industria, con un giro d'affari stimato di 136 miliardi di dollari e un tasso di crescita annuale composto previsto dell'8% nei prossimi tre anni.

La nuova realtà nata dall'unione di Take-Two e Zynga conterà 8000 tra sviluppatori di giochi mobile e console, con Zynga che da sola è formata da quasi 3000. Strauss Zelnick continuerà a ricoprire le cariche di presidente e CEO del gruppo, e il management di Take-Two continuerà a guidare l'azienda combinata.

La dirigenza di Zynga, guidata da Gibeau e dal presidente del publishing, Bernard Kim, guiderà la direzione strategica del settore mobile di Take-Two e supervisionerà l'integrazione e il quotidiano della nuova realtà combinata formata da Zynga e T2 Mobile Games, che opererà con il marchio Zynga come etichetta propria all'interno dell'azienda. Inoltre, Take-Two amplierà il suo consiglio di amministrazione a 10 membri al termine della transazione per aggiungere due membri del consiglio di amministrazione di Zynga.

L'operazione, che dovrebbe completarsi nel corso del primo trimestre fiscale 2023 di Take-Two, che termina il 30 giugno 2022, è soggetta all'approvazione degli azionisti di Take-Two e Zynga e al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni dagli enti regolatori.