Switch 2 più potente della Xbox Series S secondo uno sviluppatore

In una recente intervista rilasciata a WCCFtech, Eoin O'Grady, direttore tecnico presso Black Shamrock (studio di sviluppo appartenente al gruppo Virtuos), ha offerto un'interessante panoramica sulle capacità hardware della nuova Nintendo Switch 2.

O'Grady ha affermato che, in modalità portatile, la console si posiziona appena sotto la Xbox Series S in termini di potenza pura della GPU. Tuttavia, il quadro cambia significativamente grazie all'impiego del DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA, tecnologia assente sulla console Microsoft. La presenza del SoC Tegra T239, dotato di 46 Tensor core della serie Ampere, consente infatti un upscaling avanzato, migliorando sensibilmente la qualità dell'immagine e le prestazioni complessive.

Credito immagine: JerryRigEverything

Secondo O'Grady, proprio il supporto al DLSS permette alla GPU della Switch 2 di colmare il divario con la Series S, rendendo i due dispositivi comparabili dal punto di vista delle prestazioni grafiche.

Dal lato CPU, la Switch 2 integra un processore ARM octa-core Cortex-A78C, ritenuto leggermente più potente del Jaguar x86-64 della PS4. Nonostante ciò, lo stesso O'Grady sottolinea come le moderne produzioni videoludiche tendano a fare maggiore affidamento sulla GPU, rendendo il processore un fattore meno determinante nella maggior parte dei casi.

In termini pratici, ciò significa che un gioco ottimizzato per girare a 60 FPS su Xbox Series S può essere portato su Switch 2 senza difficoltà. Titoli più impegnativi dal punto di vista del processore, come quelli con fisica avanzata o animazioni complesse, richiederanno invece ulteriori ottimizzazioni per mantenere performance accettabili.

Le dichiarazioni di O'Grady trovano conferma nei porting già esistenti per Switch 2. Street Fighter 6, ad esempio, non solo riesce a mantenere prestazioni simili alla Series S, ma offre anche texture e qualità visiva superiori. Anche Cyberpunk 2077, noto per la sua intensità grafica, funziona a 30 FPS in modalità Qualità e 40 FPS in modalità Prestazioni.

Le prospettive per la nuova console Nintendo sembrano quindi interessanti, seppur arrivano quasi alla fine del ciclo di vita di Series X|S e PlayStation 5, il che porterà ad alzare ulteriormente l'asticella anche sul fronte grafico. Con la nuova generazione di console alle porte, almeno nell'ambito dei giochi third-party, Switch 2 potrebbe iniziare ben presto a mostrare i propri limiti.