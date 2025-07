Steam è una macchina da soldi: Valve ne fa così tanti che nemmeno immagini

Un documento emerso dal processo Valve-Wolfire svela che Steam genera profitti per dipendente superiori a quelli di Meta e Apple messi insieme. Con margini operativi del 60% e appena 336 impiegati, Valve ha raggiunto nel 2021 oltre 1,2 miliardi di profitto da Steam

Il contenzioso legale tra Valve, la società dietro la piattaforma Steam, e lo sviluppatore indipendente Wolfire Games ha rivelato informazioni sorprendenti sulla redditività della compagnia guidata da Gabe Newell. I documenti emersi durante il processo hanno gettato nuova luce sull'efficienza economica dell'azienda, mettendo a confronto il suo modello operativo con quello di colossi come Facebook, Apple e Netflix.

Secondo un’analisi interna condotta nel 2018 dal data scientist di Valve, Kristian Miller, l’azienda generava già allora profitti netti per dipendente superiori a quelli di qualsiasi altro gigante tecnologico. Anche se all’epoca i numeri esatti furono oscurati, si sapeva che Valve superava ampiamente Facebook, che registrava 780.400 dollari per dipendente, e Apple, con 476.160 dollari.

Un documento trapelato successivamente e poi rimosso dal web – di cui la veridicità è sostenuta solo da fonti indipendenti come Pavel Djundik di SteamDB e alcuni utenti Reddit – ha rivelato che i ricavi delle commissioni trattenute da Steam sono cresciuti da circa 100 milioni di dollari nel 2009 a 2 miliardi nel 2021. I margini operativi della società sono cresciuti di pari passo, passando dal 30% al 60% nello stesso periodo.

Nel solo 2021, Steam ha generato un profitto operativo stimato di 1,2 miliardi di dollari. Con 336 dipendenti totali quell'anno, il guadagno operativo medio per dipendente si attesta intorno ai 3,5 milioni di dollari. Se si considerano solo i 79 lavoratori direttamente coinvolti in Steam e i 35 impiegati nell’amministrazione, la cifra sale vertiginosamente a 11,4 milioni di dollari per dipendente.

Questi dati, pur tenendo conto di limiti metodologici e differenze temporali (i numeri di Facebook sono del 2018, quelli di Valve del 2021), delineano un divario enorme tra Valve e gli altri giganti tecnologici. A differenza delle aziende che contano decine di migliaia di lavoratori, Valve ha mantenuto una struttura aziendale snella, puntando su automazione, efficienza e specializzazione.

Il caso solleva interrogativi sul modello di crescita tradizionale nel settore tech e suggerisce che, almeno per alcune realtà, la scalabilità economica non richiede necessariamente un'espansione organica massiccia.