Warhammer 40,000, Henry Cavill realizza il suo sogno: curerà film e serie TV per Amazon

Henry Cavill non sarà più Geralt di Rivia e nemmeno Superman, ma sarà al centro della trasposizione cinematografica di Warhammer 40,000. Per lui, appassionato del wargame tridimensionale, un sogno che diventa realtà.

Amazon Studios ha annunciato di essersi accaparrata i diritti della popolare proprietà intellettuale di Games Workshop (GAW), in un accordo che contempla la possibilità di realizzare serie, film e molto altro (non meglio precisato nel comunicato stampa diffuso).

Cavill non solo reciterà una parte, ma sarà anche coinvolto nella produzione esecutiva di "tutte le produzioni di Amazon Studios" relative al noto gioco da tavolo nato nel 1987. "Warhammer 40,000 ha catturato l'immaginazione dei fan di tutte le età, di tutti i ceti sociali e di tutto il mondo", ha affermato Jennifer Salke, capo di Amazon e MGM Studios. "Siamo entusiasti di lavorare con Henry, Vertigo Entertainment e Games Workshop in tutte le nostre attività di intrattenimento Amazon su questo franchise brillante e coinvolgente che i nostri clienti globali potranno sperimentare negli anni a venire".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henry Cavill (@henrycavill)

Vertigo Entertainment ha collaborato con Henry Cavill per assicurarsi la proprietà intellettuale e consegnarla agli Amazon Studios. "Amo Warhammer da quando ero un ragazzo, per questo è un momento davvero speciale per me. L'opportunità di guidare questo universo cinematografico sin dal suo inizio è un onore e una responsabilità", ha dichiarato Henry Cavill. "Non potrei essere più grato per tutto il duro lavoro svolto da Vertigo, Amazon e Games Workshop per realizzare tutto questo. Un passo avanti verso la realizzazione di un sogno che dura da una vita".

Warhammer 40,000 è ambientato in un lontano futuro in cui l'umanità si trova davanti a un bivio, un futuro radioso o l'orlo del baratro. Le minacce per l'umanità sono molte: traditori guidati dal fuoco dell'ambizione, imperi alieni che hanno giurato di reclamare le stelle e la corruzione della realtà da parte di divinità malvagie.