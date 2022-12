Le novità di dicembre nel catalogo PlayStation Plus: Sony rivela la lista completa

Sony ha annunciato nuovi giochi che si aggiungono nel catalogo di PlayStation Plus nel mese di dicembre. Tutti i giochi che elenchiamo nella pagina saranno disponibili a partire dal 20 dicembre, ad eccezione di WWE 2K2 che arriverà il 3 gennaio 2023. Fra le novità spiccano tre episodi di Far Cry, due di La Terra di Mezzo e Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition.

Tutti i titoli saranno disponibili nelle offerte Extra e Premium, mentre per gli abbonati Premium ci saranno anche quattro classici che elenchiamo di seguito:

Ridge Racer 2 | PSP

| PSP Heavenly Sword | PS3

| PS3 Oddworld: Abe's Exoddus | PS1

| PS1 Pinball Heroes | PSP

Ricordiamo che PlayStation Plus è un servizio in abbonamento che offre ai giocatori diversi vantaggi, fra cui la possibilità di riprodurre tramite streaming via cloud una vasta selezione di titoli PS4, PS5 e delle console Sony passate, in costante aggiornamento. Lanciato a metà 2022, l'abbonamento dà anche accesso anche alle demo dei titoli più popolari.

Le novità di dicembre nel catalogo PlayStation Plus

L'unico titolo che non verrà introdotto a dicembre sarà WWE 2K22, gioco che arriverà sui servizi ad abbonamento Sony PlayStation il 3 gennaio. Il gioco vanta un motore riprogettato e consente, come ci ha abituato la serie, di impersonare le Superstar e le Leggende della WWE. Due le possibilità di avventura, con storie distinte fra personaggio maschile e femminile, con cui il giocatore potrà anche plasmare la propria storia nella WWE.

Sono molto interessanti anche le aggiunte della serie Far Cry. Far Cry 5 si ambienta a Hope County, in Montana, terra dove il giocatore è chiamato a contrastare una setta apocalittica nota come il Progetto dell’Eden’s Gate, in solitaria o in modalità cooperativa a due giocatori.

Far Cry New Dawn è anch'esso giocabile in solitaria o in cooperativa in due, ambientato anch'esso in una Hope County post-apocalittica 17 anni dopo una catastrofe nucleare globale. Far Cry Primal cambia completamente registro ed è ambientato all'età della pietra, con un mondo aperto in grado di offrire paesaggi mozzafiato e imprevedibili incontri con popoli selvaggi. Il giocatore interpreta Takkar, esperto cacciatore e ultimo superstite del suo gruppo.

Arriva sulle due offerte PlayStation Plus anche Mortal Shell, uno spietato e profondo GdR d’azione che mette alla prova il giocatore in un mondo in frantumi. Fra i titoli è presente anche Judgment, dallo stesso team che ha creato la serie Yakuza. Si tratta di un thriller psicologico in cui il giocatore veste i panni dell'avvocato Takayuki Yagami, caduto in disgrazia e diventato detective privato, mentre prova a farsi strada nella rete criminale sotterranea di Kamurocho per indagare su una serie di macabri omicidi.

Yakuza: Like a Dragon e Yakuza 6: The Song of Life sono anch'essi nella selezione di giochi di dicembre fatta da Sony. Abbiamo poi anche La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, La Terra di Mezzo: L'Ombra della guerra e anche The Pedestrian. Di seguito trovate l'intera lista, mentre se volete saperne di più sui titoli aggiunti nel catalogo potete visitare il PlayStation.Blog ufficiale.

WWE 2K22

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza 6: The Song of Life

La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time: I Pirati dell’Enchiridion

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus Il Gioco | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4