God of War: la serie TV Amazon ottiene una seconda stagione prima ancora del debutto

Amazon ha rinnovato la serie TV di God of War per una seconda stagione, nonostante la prima stagione sia ancora in fase di scrittura e senza una data di uscita confermata. Il progetto, guidato dal nuovo showrunner Ronald D. Moore, procede tra cambiamenti creativi e grandi aspettative.

Amazon ha già ordinato una seconda stagione della serie TV basata sul popolare videogioco God of War, nonostante la prima stagione non sia ancora stata completata. La notizia è stata confermata dallo showrunner Ronald D. Moore, noto per il suo lavoro su Battlestar Galactica e Outlander, durante una recente apparizione al The Sackhoff Show di Katee Sackhoff.

Kratos sul piccolo schermo: seconda stagione confermata

"In questo momento sto lavorando all'adattamento di questo videogioco chiamato God of War; è un titolo importante nel mondo dei videogiochi, di cui Amazon ha ordinato due stagioni", ha dichiarato Moore durante l'intervista con Sackhoff. Specifichiamo che non è stata ancora annunciata una data di uscita per la prima stagione dell'adattamento televisivo.

Lo showrunner ha ammesso di non essere un gamer navigato, ma di aver comunque provato a giocare ai titoli del franchise di Santa Monica Studio.

Il progetto di Amazon ha subito significativi cambiamenti creativi negli ultimi mesi. Moore è subentrato verso la fine dello scorso anno dopo l'uscita del team originale composto da Rafe Judkins, Mark Fergus e Hawk Ostby, i cui script sono stati accantonati. Ciononostante, figure chiave di Santa Monica Studio come Cory Barlog rimangono coinvolte come produttori esecutivi.



La serie seguirà la trama del gioco del 2018, raccontando la storia di Kratos che, dopo essersi esiliato dalla Grecia, si stabilisce nel regno norreno di Midgard. Sebbene non sia stato ancora annunciato ufficialmente il cast, i fan hanno espresso il desiderio di vedere Christopher Judge, l'attore che ha interpretato Kratos nei giochi più recenti, riprendere il ruolo anche nella serie TV prodotta da Prime Video. Judge stesso ha manifestato interesse per questa possibilità.

Amazon ha assicurato che l'adattamento rimarrà fedele al materiale originale, promettendo una narrazione coinvolgente che possa soddisfare sia i fan del videogioco che un nuovo pubblico.