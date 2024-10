God of War: il produttore di Battlestar Galactica alla guida della serie TV per Prime Video

Ronald D. Moore, ideatore e sceneggiatore del reboot di Battlestar Galactica, assume il ruolo di showrunner per l'adattamento televisivo di God of War. Un cambio di direzione significativo per la produzione di Amazon Prime Video.

L'adattamento televisivo di God of War, l'acclamato franchise PlayStation, accoglie un nome di spicco nel panorama delle produzioni televisive. Amazon Prime Video ha annunciato l'ingresso di Ronald D. Moore come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, segnando una svolta significativa nello sviluppo della serie TV commissionata da Sony.

God of War sul piccolo schermo grazie a Ronald D. Moore

La notizia arriva dopo un importante cambiamento nel team creativo, che, nello specifico, ha visto l'uscita di scena del precedente showrunner Rafe Judkins, già noto per il suo lavoro su La Ruota del Tempo (The Wheel of Time) - serie che vedrà presto l'arrivo di una terza stagione.

L'ingresso di Moore è stato accolto con grande entusiasmo, considerando il suo impressionante curriculum nel mondo delle serie TV di fantascienza e drama.

Some really exciting updates for all you fans 💪🏽https://t.co/3a1E0QOaVs — Asad Qizilbash (@aqizil) October 23, 2024

Moore porta con sé un bagaglio di esperienze di alto profilo, essendo stato il cervello dietro il rinomato reboot di Battlestar Galactica, oltre che co-creatore di serie di successo come Outlander e, più recentemente, For All Mankind. Produzioni, quelle appena menzionate, che mettono in scena storie e mondi complessi, il che potrebbe essere un buon segno per God of War e per l'omonimo show che esplorerà il suo sfaccettato universo mitologico.

La produzione manterrà un forte legame con le radici videoludiche del franchise, grazie alla presenza di Cory Barlog come produttore esecutivo. Come Moore, anche Barlog ha acquisito una certa notorietà per aver supervisionato il rilancio di un iconico franchise, quale, per l'appunto, God of War. Il direttore creativo di SIE Santa Monica Studio ha avuto un ruolo fondamentale nel successo del reboot del 2018, ma, per poter concentrarsi su altri progetti della software house, ha ceduto il testimone al collega Eric Williams per la direzione di Ragnarok (2022).

Il team di produzione si completa con figure chiave dell'industria dell'intrattenimento, tra cui Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, Hermen Hulst di Sony e Roy Lee di Vertigo. Presente anche Jeff Ketcham di Santa Monica Studio, che partecipa come co-produttore esecutivo.