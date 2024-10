Il primo trailer di Control 2 è disponibile all'interno di Alan Wake 2

Nell'attesa di un primo trailer, Remedy ha regalato ai fan il primo teaser di Control 2. Il brevissimo filmato è stato inserito nell'ultimo DLC di Alan Wake 2, Lake House e fornisce una piccola anticipazione su cosa dovremo aspettarci dal secondo capitolo.

Per accedere alla scena bisogna soffermarsi davanti alla cella di Dylan Faden. Dopo aver chiesto informazioni sulla Oldest House, dove prendono luogo gli eventi del DLC in questione, partirà un brevissimo filmato che mostra il prigioniero durante un interrogatorio.

Nella scena, Faden spiega che "qualcosa è cambiato" e chiede alla protagonista del DLC di dire a Jesse che "ci ha provato davvero". Dopodiché viene mostrata quella che dovrebbe essere l'ambientazione di Control 2. Naturalmente, sono informazioni che rivelano davvero poco del nuovo gioco, ma Remedy non ha condiviso novità per lungo tempo, per cui siamo certi che i fan di Control apprezzeranno.

Il primo Control è ambientato all'interno della FBC, ma da quello che sappiamo – e il breve teaser sembra confermarlo – il nuovo capitolo dovrebbe essere un open world o quantomeno un sandbox. Tuttavia, l'uscita del gioco sembra ancora piuttosto distante.

Nel frattempo, Remedy è concentrata su un altro titolo strettamente collegato a Control, FBC: Firebreak. Si tratta di uno sparatutto cooperativo per tre giocatori in uscita su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il gioco consentirà di vestire i panni di un agente della FBC e riceverà aggiornamenti regolari, ma la software house ha già anticipato che non si tratterà di un game-as-a-service.