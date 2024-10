FBC: Firebreak, svelato il progetto multiplayer dai creatori di Control e Alan Wake

Durante l'Xbox Partner Preview, Remedy ha finalmente presentato FBC: Firebreak, gioco conosciuto finora come Condor. Si tratta di un multiplayer cooperativo fino a tre giocatori disponibile per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC dal 2025.

Durante la Xbox Partner Preview, Remedy ha finalmente svelato il discusso multiplayer ambientato nell'universo di Alan Wake e Control. FBC: Firebreak, questo il nome definitivo del gioco, è un multiplayer cooperativo fino a tre giocatori disponibile dal prossimo anno per Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e tramite Game Pass sin dal D1.

Si tratta di un progetto piuttosto particolare rispetto ai tradizionali titoli a cui Remedy ci ha abituato, ma neanche troppo lontano da questi. Si tratta, infatti, di uno shooter in terza persona PvE che approfondisce alcuni degli elementi presenti in particolar modo in Control.

D'altronde, si tratta del famoso codename Condor di cui abbiamo parlato a più riprese. Nel gioco, infatti, vestiremo i panni di un'agente della FBC (Federal Bureau of Control) e verremo lanciati in alcuni degli scenari già visti in Control. L'obiettivo sarà abbattere schiere di nemici con le armi più strane e gadget per il controllo dello spazio-tempo come un nano da giardino.

"Abbiamo sempre fatto giochi per giocatore singolo in Remedy e, state certi, abbiamo altri giochi single player in fase di sviluppo e saranno fantastici. Ma da molto tempo volevamo realizzare un gioco multiplayer PvE. Ci sono molti di noi qui che amano il multiplayer oltre che [titoli per] giocatore singolo. Non vogliamo realizzare sempre gli stessi tipi di gioco; è bello affrontare nuove sfide" ha spiegato Thomas Puha, responsabile della comunicazione per Remedy.

Il titolo, come ogni altro di Remedy, prevede un supporto post-lancio con aggiornamenti regolari. Tuttavia, lo studio ha già chiarito che non si tratterà di un game-as-a-service e non sarà free-to-play, ma rappresenterà un prodotto premium in linea con la strategia perseguita finora dall'azienda.

Non mancherà una parte narrativa, seppur in questo caso probabilmente farà da sfondo. Gli eventi di FBC: Firebreak si collocano immediatamente dopo Control e rappresenteranno, probabilmente, il punto di unione tra il primo e il secondo capitolo sul quale Remedy sta lavorando con il contributo di Tencent.