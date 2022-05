God of War, Horizon e Gran Turismo diventeranno delle serie TV

Sony Group lo ha annunciato nel corso dell'ultimo Sony Business Briefing: per God of War, Horizon e Gran Turismo è cominciato lo sviluppo delle corrispettive serie televisive, con i primi due che godono già di accordi per la piattaforma che li ospiterà. Il colosso giapponese non avrà un solo partner di riferimento, ma suddividerà le sue proprietà tra le piattaforme esistenti.

È così che la serie su God of War - il cui prossimo capitolo, God of War: Ragnarok, è previsto per quest'anno - arriverà su Amazon Prime Video, mentre sarà Netflix a ospitare Horizon, dopo il rilascio di Horizon Forbidden West su PS5 e PS4.

Per Gran Turismo, recentemente aggiornato con Gran Turismo 7, non ci sono invece dettagli circa la piattaforma di destinazione o le caratteristiche della serie. Più probabile che si tratti di un contenuto in stile Top Gear, che una serie con una vera e propria narrazione.

Sony ha da tempo lanciato lo studio PlayStation Productions espressamente con l'obiettivo di portare i suoi principali marchi nel mondo dell'intrattenimento con progetti di natura crossmediale. Presto, infatti, arriverà la serie su The Last of Us in produzione presso HBO, mentre Peacock si è accaparrata Twisted Metal. Un film su Ghost of Tsushima è stato presentato l'anno scorso, mentre recentemente ha raggiunto le sale cinematografiche il film su Uncharted.