Uncharted: il trailer definitivo del film con Tom Holland in uscita il 17 febbraio

È un periodo d'oro per i fan di Uncharted: dopo aver dato il bentornato a Nathan Drake e a Chloe Frazer con la raccolta L'Eredità dei Ladri, i giocatori si apprestano a invadere le sale italiane per la prima trasposizione cinematografica del franchise Naughty Dog. Il film che vede Tom Holland vestire i panni del cacciatore di tesori più popolare dei videogiochi arriverà in Italia il prossimo 17 febbraio. Nel frattempo, Sony Pictures rilascia un nuovo spettacolare trailer.

Un giovane Nathan Drake in azione nel trailer di Uncharted

Basato sull'omonima saga di videogiochi inaugurata nel 2007 con Drake's Fortune, Uncharted è il primo lungometraggio dedicato alle avventure di Nathan Drake, qui ritratto in una versione più giovane e inesperta. Il film-prequel racconta l'emozionante viaggio di Nate e Sully alla ricerca dell'oro perduto di Magellano. "In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del 'più grande tesoro non ancora trovato', inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo".

Nel primo trailer ci erano stati mostrati il Nathan Drake di Tom Holland e il Victor 'Sully' Sullivan di Mark Wahlberg - attore che, originariamente, era stato scelto proprio per il ruolo di Nate.

Nel nuovo filmato rivediamo alcune delle scene intraviste nel precedente teaser, come la spettacolare sequenza ambientata sull'aereo cargo, evidente riferimento a una delle missioni più memorabili di Uncharted 3: L'inganno di Drake (2011). Qui vediamo un'altra scena a dir poco promettente: un inseguimento aereo in cui Nathan salta da una nave pirata all'altra scontrandosi con i mercenari di Moncada, antagonista del film interpretato da Antonio Banderas. Ricordiamo che nel film comparirà anche il personaggio di Chloe Frazer (Sophia Taylor Ali).

Con un giorno di anticipo rispetto alla release statunitense, Uncharted debutterà nei cinema italiani il 17 febbraio 2022. La pellicola è diretta da Ruben Fleischer, regista di Zombieland (2009) e Venom (2018); la distribuzione è affidata a Sony Pictures Italia.