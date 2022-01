Death Stranding: Director's Cut, a marzo anche su PC: ecco quanto costerà l'upgrade

Dopo il secondo debutto sulle console Sony con la Director's Cut per PS5, Death Stranding si prepara per il suo ritorno su PC. Tra poche settimane, l'edizione definitiva dell'action/adventure approderà su Steam ed Epic Games Store portando con sé numerose novità, tra cui un'inedita serie di missioni, esclusive modalità di gioco e formidabili gadget hi-tech per Sam Porter Bridges.

Scopriamo dunque qual è la data di uscita della versione PC di Death Stranding: Director's Cut e quanto verrà a costare l'upgrade dalla versione base rilasciata due anni fa.

Director's Cut: data di lancio e prezzo su PC

Da mercoledì 30 marzo 2022, gli utenti di Steam ed Epic Games Storem avranno accesso alla versione più completa mai realizzata per Death Stranding. L'avventura diretta da Hideo Kojima, a capo dello studio Kojima Productions, sarà disponibile al prezzo consigliato di 39,99 euro. La pubblicazione su PC è nuovamente affidata al produttore 505 Games.

Cosa succede per chi possiede già una copia di Death Stranding su PC? Questi utenti avranno la possibilità di effettuare un upgrade alla Director's Cut usufruendo di una speciale offerta: dopo aver installato il gioco base, l'upgrade potrà essere acquistato al prezzo ridotto di 9,99 euro.

In merito ai contenuti aggiuntivi della Director's Cut, Sam Bridges tornerà con un arsenale ancora più variegato, in cui troviamo la Maser Gun - un fucile stordente da utilizzare contro nemici e veicoli - e una mitragliatrice fissa. Il protagonista potrà inoltre contare su nuove abilità di combattimento per gli scontri ravvicinati e di un'inedita gamma di gadget e strumenti dedicati alle consegne, come la catapulta (Cargo Catapult), un nuovo esoscheletro di supporto e il Buddy Bot, un robot bipede che potrà trasportare pacchi e valigette per conto di Sam, facilitandogli le consegne.

Oltre ad introdurre un'inedita questline con sezioni stealth, Death Stranding: Director's Cut introduce due modalità di gioco: il poligono di tiro, dove Sam può addestrarsi nell'utilizzo di fucili e granate e dove affrontare inedite sfide a tempo; il Fragile Circuit che, come suggerisce il nome, aggiunge una vera e propria modalità di corse con tanto di bolidi a due e quattro ruote.

La versione PC della Director's Cut rappresenta a tutti gli effetti il pacchetto definitivo. Le migliorie includono un frame rate elevato (sbloccabile e, dunque, liberamente impostabile) e il supporto ai monitor ultrawide. Su Windows il gioco supporta anche le tecnologie DLSS 2.0 di NVIDIA e FideltyFX Content Adaptive Sharpening di AMD. Non manca naturalmente la compatibilità con mouse e tastiera, ma sarà comunque possibile giocare con un gamepad.

Come anticipatovi, Death Stranding: Director's Cut arriverà su PC il prossimo 30 marzo tramite i client di Valve e Epic. Gli utenti Steam possono ora aggiungere il titolo alla propria wishlist. Vi segnaliamo inoltre che il gioco base sarà scontato del 70% durante i saldi dello Steam Lunar Sale.