Ghost of Tsushima diventa un film: sarà diretto dal regista di John Wick

Non è passato neanche un anno dal debutto di Ghost of Tsushima, ultimo action/adventure forgiato negli studi di Sucker Punch - autori delle serie Sly Raccoon e inFAMOUS. Eppure, dopo aver conquistato migliaia di giocatori su PS4, l'acclamata opera dello studio americano finirà molto presto sul grande schermo, come assicura la stessa Sony: il film ispirato a Ghost of Tsushima è già in lavorazione grazie a Sony Pictures e PlayStation Productions.

Sony annuncia il film dedicato a Ghost of Tsushima

Forte della longeva collaborazione con Sony - inaugurata nel 2003 con il primo capitolo di Sly Raccoon - con Ghost of Tsushima il team di Sucker Punch ha realizzato la sua opera più maestosa, un gioco che ci ha conquistati con un protagonista carismatico e un setting semplicemente mozzafiato. L'action ha stregato anche gli abitanti della vera Tsushima, al punto da nominare Nate Fox, direttore creativo del gioco, ambasciatore dell'isola giapponese.

Questo e altri riconoscimenti hanno spinto Sony a preparare il debutto di Ghost of Tsushima nelle sale cinematografiche, seguendo la stessa procedura adottata per il film di Uncharted. Questa volta, però, l'annuncio è stato pubblicato sul blog ufficiale di PlayStation: "È in lavorazione il film di Ghost of Tsushima! L’idea di trasformare il nostro gioco in una nuova forma espressiva è entusiasmante, e siamo elettrizzati dalle possibilità che si aprono".

Con queste parole, lo stesso Nate Fox annuncia la collaborazione con Sony Pictures e con Chad Stahelski, stuntman, attore e regista statunitense noto per aver diretto i film della saga di John Wick. La regia di Ghost of Tsushima sarà affidata proprio a Stahelski: "La sua visione profetica, sostenuta da anni di esperienza, ha dato vita ad alcune delle scene di azione più belle mai realizzate. Se c'è qualcuno che può far prendere vita alla tensione al cardiopalmo dei combattimenti con katana di Jin, quello è proprio Chad Stahelski", afferma un entusiasta Fox.

Anche Deadline ha riportato la notizia per il pubblico dei cinefili, integrando il commento di Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions: "Amiamo lavorare con partner creativi come Chad (Stehelski), che hanno passione per i nostri giochi. Questo ci assicura di poter creare degli adattamenti che entusiasmeranno i nostri fan e il nuovo pubblico".

È stato recentemente confermato che Ghost of Tsushima è la nuova IP Sony di maggior successo, visto il clamore generato al suo debutto. Il colosso nipponico ha colto l'occasione per svelare i sorprendenti dati di vendita del titolo Sucker Punch: ad oggi sono state vendute più di 6,5 milioni di copie e oltre metà dei giocatori è riuscita a completare l'avventura di Jin Sakai. L'action/adventure ambientato nel Giappone feudale, ricordiamo, è un'esclusiva PS4.