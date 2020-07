Ghost of Tsushima: temete lo spettro - Recensione per PlayStation 4

C'è una discreta attesa per Ghost of Tsushima, ultima grande esclusiva destinata al pubblico di PS4, un action/adventure che sfrutterebbe tutta la potenza dell'hardware Sony per dar vita a un mastodontico open world, inserito nell'affascinante contesto del Giappone feudale del XIII secolo.

Così, dopo averci raccontato la storia del maestro ladro Sly Cooper (Sly Raccoon) e dell'antieroe Cole MacGrath (inFAMOUS), gli americani di Sucker Punch Productions ci catapultano sull'isola di Tsushima per narrarci il lungo viaggio di Jin Sakai, intrepido samurai che affronterà a testa alta l'esercito mongolo nel disperato tentativo di difendere il suo popolo.

Abbiamo trascorso le ultime giornate in compagnia del giovane Sakai, combattendo al suo fianco in epiche battaglie ed eleganti duelli, e concedendoci qualche ora - o meglio, qualche dozzina di ore - per ammirare i meravigliosi scenari offerti da Tsushima. Ecco la nostra opinione sull'ultima opera di Sucker Punch, in arrivo il prossimo 17 luglio.

L'ultimo guerriero del clan Sakai

Tsushima, 1274. L'isola giapponese affronta l'invasione mongola guidata da Khotun Khan, cugino del più celebre Kublai, determinato a prenderne il posto dando prova della sua spietatezza. Centinaia di samurai si riuniscono per combattere l'esercito del Khan, penalizzati dallo svantaggio numerico, ma favoriti dalle formidabili abilità tramandate dai leggendari guerrieri del Giappone. A guidare la resistenza vi è Lord Shimura, affiancato dagli altri samurai dei clan di Tsushima e dal nipote Jin, ultimo esponente della famiglia Sakai e protagonista di quest'avventura.

Jin Sakai è un personaggio alquanto complesso. Come gli altri samurai proviene da un contesto nobile, ma la sua infanzia è segnata dalla terribile perdita dei suoi genitori e, in particolare, da quella del padre. Lo zio, jitō dell'isola di Tsushima, prese il nipote sotto la sua ala protettiva per introdurlo al codice dei samurai e ai relativi valori, quali l'onore, la lealtà e la disciplina. Valori che verranno messi in discussione nel momento in cui Khotun Khan metterà in ginocchio l'intera Tsushima adottando tattiche tutt'altro che onorevoli: Jin sarà costretto ad abbandonare la via del samurai per abbracciare quella dello Spettro.

L'inevitabile evoluzione del protagonista viene esposta in maniera eccezionale, in un vorticoso susseguirsi di eventi attraverso cui approfondiremo anche la conoscenza dei vari comprimari. A tal proposito, la figura di Khotun Khan si rivela una delle più sfaccettate dell'intero cast: ci troviamo di fronte a un villain carismatico, tanto affamato di conoscenza quanto avido di conquista, un uomo pronto a macchiarsi di ogni sorta di nefandezze pur di raggiungere i suoi scopi. Non sono da meno i personaggi che accompagneranno Jin nella sua avventura, come il tormentato sensei Ishikawa, maestro arciere afflitto dai peccati del passato, o la iraconda lady Masako, una donna che ha perso tutto e a cui non resta altro che la vendetta.

La scrittura, insomma, fa il suo dovere, eppure non regala colpi di scena particolarmente spiazzanti, né imprevedibili. In ogni caso, la storia di Ghost of Tsushima intrattiene con i suoi toni epici e solenni e sorprende con una trasposizione su schermo degna delle più elaborate opere cinematografiche, attraverso inquadrature ricercate e scenografie ineccepibili. Tsushima, d'altro canto, si dimostra un teatro di straordinaria bellezza: i suoi incantevoli scenari fanno da sfondo ai brutali eventi della suddetta guerra, talvolta distraendo il giocatore che viene accolto nelle sconfinate distese verdeggianti dell'isola, un luogo dove perdersi ammirando le diverse varietà di fiori che costellano praterie e colline o visitando i santuari e i templi eretti tra le montagne. È su questo palcoscenico che Jin Sakai si esibirà nella sua letale danza, impugnando katana, tanto e arco.

Notiamo come il team di Sucker Punch abbia dedicato grande attenzione alla spada giapponese, non solo per quanto concerne il suo utilizzo in battaglia, ma anche per la sua importanza sul fronte narrativo: brandita per generazioni dal capo del clan Sakai, la katana è stata ereditata da Jin ed è ora la sua più fedele compagna. Il nostro eroe potrà impugnare la lama assumendo quattro differenti posizioni, o Forme, preferibilmente: con la Forma della Pietra, Jin trafiggerà gli spadaccini con affondi e fendenti verticali, ma sarà la Forma dell'Acqua quella più efficace contro gli scudi e gli avversari più corazzati; la Forma del Vento è la scelta ideale per abbattere i lancieri, mentre la più inconsueta Forma della Luna risulterà devastante nei confronti dei colossali bruti.

Da questo sistema deriva un combat system viscerale e, a tratti, impegnativo. Oltre a dover adattare la Forma di Jin in maniera dinamica, il giocatore sarà invitato a osservare attentamente i movimenti del nemico, sia esso un soldato mongolo o un abile spadaccino, al fine di condurre i propri attacchi con il giusto tempismo e con precisione chirurgica. Grande reattività sarà dunque richiesta nei Confronti, quando Jin dovrà sfoderare la katana anticipando la prima mossa dell'avversario, così come nelle battaglie, in cui il protagonista verrà messo alle strette da una moltitudine di nemici: qui ci vengono incontro schivate e parate, le prime più vantaggiose delle seconde in termini di pura efficacia, mentre un sistema di lock dinamico ci consentirà di agganciare un avversario specifico con la semplice inclinazione della levetta analogica; quest'ultima meccanica funziona nella maggior parte dei casi, ma nelle situazioni più concitate rischia di confondere il giocatore con anomali movimenti della telecamera, limitando il campo visivo.

Ogni Forma potrà essere potenziata con nuove tipologie di attacco passando per il relativo albero di abilità. In Ghost of Tsushima non troviamo un unico skill tree, bensì diverse 'sezioni' per ciascuna delle tecniche di Jin: c'è l'area dedicata alla via del Samurai, dove poter migliorare le abilità difensive di deviazione e schivata, e c'è quella dedicata alla via dello Spettro, in cui ritroviamo le tecniche meno convenzionali che Jin apprenderà nel corso dell'avventura. In quest'ultima categoria rientrano le cosiddette Armi Spettrali, ovvero i kunai e le bombe che utilizzeremo per contrastare l'avanzata mongola.

Lo stile ibrido abbracciato dal nostro eroe, dunque, prevede anche l'adozione di strumenti e tecniche indirizzate alla furtività. Con la lama corta del tanto Sakai, Jin potrà eliminare silenziosamente i soldati appostati nei campi mongoli e sfrutterà le diverse varianti di bomba per creare dei diversivi. In alternativa, arco e frecce torneranno a supportarci per le uccisioni dalla distanza, sia negli approcci stealth che negli scontri più caotici. Stealth che, in ogni caso, si è rivelato eccessivamente vantaggioso nella sua essenzialità, in primis a causa di un'IA nemica poco reattiva ai suoni prodotti dai nostri movimenti.

Ciononostante, la curva della difficoltà non ci coglie alla sprovvista con spiacevoli impennate, né ci delude con un livello tarato verso il basso. Mentre Jin accrescerà il suo potere, i soldati mongoli diverranno a loro volta più combattivi, aggiornando le proprie tecniche e accogliendo tra le loro file nuovi, micidiali guerrieri, il tutto per poter tenere testa all'imprevedibile Spettro.

Persi nella bellezza dell'isola di Tsushima

Tornando a parlare dell'eccezionale setting, possiamo affermare che quello di Ghost of Tsushima è uno degli open world più belli da esplorare su PlayStation 4, senza ombra di dubbio. È il risultato di un'attenta analisi del contesto storico da cui trae ispirazione l'opera, quel periodo Kamakura che - in seguito ai primi tentativi di invasione del Giappone - aveva visto la diffusione di nuove religioni, prima fra tutte il Buddhismo, e di peculiari codici di condotta, come il bushido adottato dalla casta guerriera dei samurai.

La maniacale ricerca ai dettagli condotta dal team di Sucker Punch ha portato alla realizzazione di un mondo di gioco estreamemente variegato, in grado di spiazzare l'esploratore più curioso con paesaggi mozzafiato e luoghi di rara bellezza. La magica atmosfera che permea le lande di Tsushima accompagnerà il giocatore dalla prima all'ultima ora dell'avventura, attraverso tre differenti macro-aree visitabili in diverse fasi della campagna. Ogni zona contiene dozzine di attività con cui tenersi impegnati tra una missione e l'altra della questline principale, ma conterranno anche le differenti quest inerenti ai Racconti di Tsushima, le originali missioni secondarie mediante cui scopriremo le storie dei nostri eroici alleati e quelle dei più umili abitanti dell'isola.

Di particolare rilevanza sono invece i Racconti Mitici, le leggende dei più grandi guerrieri di Tsushima. Addentrandoci in queste missioni speciali verremo catapultati in alcune delle location più affascinanti del mondo di gioco, dove acquisiremo nuove devastanti tecniche di combattimento o esclusive armature. In queste occasioni abbiamo preso parte a epici duelli e accettato sfide che ritenevamo impossibili. Saranno anche delle quest secondarie, ma la cura riposta in esse ci ha davvero sorpresi.

Il soverchiante mix di attività open world ci spinge a scoprire luoghi segreti dove poter migliorare le capacità di Jin. Recandosi presso una sorgente termale, ad esempio, il samurai potrà riposarsi e recuperare le forze, incrementando la sua salute massima; gli spezza-bambù, invece, metteranno alla prova le nostre abilità con la spada e ci ricompenseranno con un aumento della Determinazione, indispensabile per l'utilizzo delle tecniche più avanzate in battaglia e per il ripristino della salute persa. I guerrieri dovranno anche affinare l'intelletto e l'immaginazione, magari componendo un haiku dopo aver contemplato le bellezze della natura circostante.

Le volpi che popolano l'isola ci condurranno verso i santuari di Inari, dove troveremo degli amuleti con cui potenziare le nostre abilità. Versioni più potenti degli stessi amuleti potranno essere collezionati facendo visita ai santuari Shinto, veri e propri labirinti verticali che sfideranno le capacità di Jin e la nostra pazienza. Sì, perché le fasi di puro platforming sembrano funzionare solo a metà: i movimenti di arrampicata e salto non sono dei più fluidi - insomma, non è un Assassin's Creed - e risultano spesso legnosi e imprecisi, talvolta innescando attimi di pura frustrazione. Funziona molto bene, invece, il pratico rampino che troviamo nella dotazione di Jin, utile per dondolarsi tra i rami degli alberi o per raggiungere una determinata altura.

Per navigare tra le sterminate terre di Tsushima ci serviremo del Vento guida, una bussola naturale che ci indicherà la direzione da seguire in qualsiasi momento, per qualsivoglia obiettivo: basterà sfiorare il touchpad del DualShock 4 per innescare una folata di vento e raggiungere così la meta designata. Tale potere ci consentirà di imbatterci nella ricca flora che colora i paesaggi dell'isola. I fiori potranno essere raccolti per decorare le vesti e le scintillanti armature di Jin Sakai, outfit che potranno essere impreziositi con ulteriori elementi quali fasce - ottenibili dal componimento degli haiku - cappelli e maschere da samurai. Anche l'aspetto di arco e katana potrà essere personalizzato, così come il colore della sella del nostro fido destriero.

In poco più di 40 ore abbiamo portato a termine la storia principale e completato la maggioranza delle quest e delle attività secondarie. Dedicandosi esclusivamente al Viaggio di Jin e alle missioni dedicate ai suoi alleati, il finale potrà essere raggiunto nei pressi delle 25-30 ore di gioco. In ogni caso, abbiamo a che fare con un titolo longevo e dotato di un discreto fattore rigiocabilità, almeno per chi vorrà dedicarsi alla raccolta dei numerosi collezionabili.

Degno di un film di Akira Kurosawa

Il maestro giapponese, uno dei registi più influenti della storia del cinema, è stato senz'altro una delle principali fonti d'ispirazione di Sucker Punch per il suo Ghost of Tsushima. Ci riferiamo in primis all'evidente taglio cinematografico che contraddistingue la narrativa principale e che si manifesta nella costante alternanza di inquadrature statiche e di altre in movimento, così come il frequente utilizzo di campi lunghi e primi piani. Come dimenticarsi, poi, della strepitosa Modalità Kurosawa che omaggia le pellicole del regista applicando un filtro in bianco e nero e un effetto grana alle visuali del gioco; si tratta di un extra decisamente gradito, ma che difficilmente diventerà la vostra scelta predefinita per le setting video.

Questi esercizi stilistici incorniciano un comparto grafico all'avanguardia, uno dei migliori per quanto concerne il parco titoli di PS4. La folta vegetazione che ricopre l'intera isola è riprodotta nei minimi dettagli: è possibile aguzzare la vista sui singoli fili d'erba e sulle diverse varietà di fiori e piante di Tsushima, soggetti alle folate di vento di cui sopra e alle altre condizioni atmosferiche. Ottima resa anche per i modelli dei personaggi e per le texture ambientali, i quali perseguono un certo fotorealismo.

Sorprendono le fluide movenze di Jin in battaglia, ma siamo rimasti piuttosto perplessi dopo aver notato l'assenza di alcune animazioni che avrebbero dovuto raffigurare determinati eventi, come l'utilizzo di una barca o l'accensione di un fuoco da campo. Altri potenziali nei riguardano alcuni (rarissimi) episodi di compenetrazione poligonale tra i personaggi e gli elementi dello scenario e, infine, qualche problema d'illuminazione rilevato negli interni degli edifici.

Abbiamo effettuato la nostra prova su PS4 Pro, dove è stato possibile sperimentare due diverse impostazioni grafiche. In Modalità Risoluzione, Ghost of Tsushima girerà a una risoluzione 4K dinamica sugli schermi compatibili, rivelando un maggiore livello di dettaglio; la Modalità Framerate è invece l'opzione consigliata per chi giocherà su un display 1080p, preservando la fluidità di gioco che resterà, comunque, ancorata ai 30 fotogrammi al secondo. Abbiamo sviscerato entrambe le setting senza notare grosse differenze, se non qualche sporadico calo di framerate nella modalità che prioritizza la risoluzione.

Eccellente anche il comparto sonoro, a partire dalla meravigliosa soundtrack firmata dai compositori Ilan Eshkeri e Shigeru Umebayashi. Toccanti arrangiamenti definiranno le scene più intime della campagna, come quelle narranti il passato di Jin Sakai, mentre i brani più epici ci trasporteranno direttamente in battaglia. Un pizzico sottotono il doppiaggio originale, con alcune ottime interpretazioni - quella dello stesso Jin Sakai e quella di sensei Ishikawa - e altre meno entusiasmanti. Buono, ma non esaltante, il doppiaggio italiano, che in alcuni frangenti sembra essere stato registrato in maniera frettolosa e approssimativa; siamo qualche gradino più in basso rispetto ai risultati ottenuti con The Last of Us Parte II.

Tirando le somme, la nostra esperienza in quel di Tsushima si è rivelata estremamente appagante. Jin Sakai è un eroe in continua evoluzione, un protagonista umano nella gestione delle proprie emozioni, ma che è costretto ad assumere i connotati di un demone inarrestabile quando scenderà in battaglia per respingere l'invasore della sua terra. A lui si contrappone la solida figura di Khotun Khan, antagonista del racconto, e quella dell'inamovibile Lord Shimura, incatenato alle ferree leggi del codice dei samurai.

La storia degli abitanti di Tsushima ci porterà a scandagliare le stesse lande di questa meravigliosa ambientazione, una di quelle in cui trascorreremo ore ed ore osservando unicamente il panorama. Sorprendente la varietà ambientale e l'abbondante pool di attività secondarie, tutt'altro che scarno per un open world di queste dimensioni. Certo, un lavoro migliore poteva essere fatto sul lato platform, vista la verticalità assunta dal level design in alcuni scenari-chiave. Nulla da criticare, invece, al comparto tecnico: dopo The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima rappresenta la (seconda) punta di diamante del catalogo PS4, almeno per quel che riguarda il colpo d'occhio.

Abbiamo raggiunto la conclusione del nostro viaggio, ma perdonateci se ci concederemo qualche altra ora tra gli ammalianti sentieri dell'isola di Tsushima.